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1 haftada 38 kişi kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan KOSKEM (Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi) ekipleri, 5-12 Temmuz 2026 tari

1 haftada 38 kişi kurtarıldı

15 Temmuz 2026 Çarşamba 19:51

Yaz sezonunun başından bu yana hayata tutunanların sayısı ise 191’e ulaştı.
SAHİLLERDE GÜVENLİĞİN TEMİNATI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca vatandaşların denizin keyfini güvenle yaşayabilmesi için sahillerde cankurtaran hizmetini kesintisiz sürdürüyor. KOSKEM ekipleri; cankurtaran kuleleri, kurtarma botları ve jet skilerle donatılmış şekilde görev yaparak olası boğulma vakalarına saniyeler içinde müdahale ediyor.
BİR HAFTADA 38 KURTARMA
Haftalık kurtarma verilerine göre ekipler; Cebeci’de 19, Bayramoğlu’nda 15 ve Darıca’da 4 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Bu verilere göre 5-12 Temmuz tarihleri arasında toplamda 38 vatandaş, ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesiyle yeniden hayata bağlandı.
SEZONDA 191 KİŞİ HAYATA TUTUNDU
Yaz sezonunun başlamasından bu yana KOSKEM ekipleri, 191 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli personel ve güçlü teknik altyapıyla görev yapan ekipler, Kocaeli sahillerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.
VATANDAŞLARA HAYATİ UYARI
Büyükşehir Belediyesi, olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Cankurtaran hizmeti verilen plajların tercih edilmesi, uyarı bayraklarına dikkat edilmesi ve ekiplerin yönlendirmelerine uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

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