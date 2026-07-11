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Kırkpınar'da Dereceye Giren Pehlivanlardan Başkan Sezer'e Ziyaret

665. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük bir başarıya imza atarak dereceye giren ve boy atlayan Gölcük Belediyesporlu güreşçiler, Gölcük Belediye Başkanı

Kırkpınar'da Dereceye Giren Pehlivanlardan Başkan Sezer'e Ziyaret

11 Temmuz 2026 Cumartesi 12:27

Yağlı güreşin kalbinin attığı tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri’nde Gölcük’ü gururla temsil eden pehlivanlar, başarılarını Gölcük Belediye
Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile paylaştı. Ziyarette, sporcuların antrenörleri ve teknik heyet de hazır bulundu.

Dereceye Giren ve Boy Atlayan Sporcular
665. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri er meydanında zorlu mücadelelerin ardından kürsüye çıkma başarısı gösteren Gölcük Belediyesporlu güreşçiler boy atladılar. Gölcüksporlu pehlivanlardan Enes Özbek; Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı ve Büyük Orta Büyük Boya yükseldi. Yahya Aydın ise Deste Orta Boy kategorisinde 3. olma başarısı göstererek bronz madalyanın sahibi oldu ve Deste Büyük Boya yükseldi.

Başkan Sezer:
"Üstün Başarılarının Devamını Diliyorum"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve sporcuları tek tek tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "665. Târihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Gölcük Belediyesporlu güreşçilerimiz; küçük orta büyük boy kategorisinde 2. olan ve büyük orta büyük boya yükselen Enes Özbek, deste orta boy kategorisinde 3. olan ve deste büyük boya yükselen Yahya Aydın ve kıymetli hocalarımız ile bir araya geldik. Kazandıkları başarıdan dolayı güreşçilerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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