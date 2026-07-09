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DİLOVASI BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Dilovası Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, yoklama ve açılışın ardı

DİLOVASI BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

09 Temmuz 2026 Perşembe 22:26

Meclis üyelerini selamlayan Başkan Ömeroğlu, alınacak kararların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.
GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Açılış konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri, yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.
DİLEK VE TEMENNİLERİN ARDINDAN TOPLANTI SONA ERDİ
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından Temmuz ayı olağan meclis toplantısı sona erdi

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