DİLOVASI BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Meclis üyelerini selamlayan Başkan Ömeroğlu, alınacak kararların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açılış konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri, yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.

DİLEK VE TEMENNİLERİN ARDINDAN TOPLANTI SONA ERDİ

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından Temmuz ayı olağan meclis toplantısı sona erdi

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