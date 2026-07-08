Büyükşehir’in sera desteği üretime güç kattı

Mevsimine uygun olarak domates, biber çeşitleri, taze fasulye, patlıcan ve salatalık yetiştiren üreticiler, elde ettikleri yüksek verim ve kaliteli ürünlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ediyor.

İNCECİK MAHALLESİ’NDE İLK HASAT YAPILDI

Üreticiler, destek kapsamında yenilenen seralarında yetiştirdikleri sebzelerin hasadına başladı. Bu doğrultuda Kandıra ilçesi İncecik Mahallesi’nde domates, biber çeşitleri, taze fasulye, patlıcan ve salatalık sivri

biber ve salatalıkların ilk hasadını gerçekleştirdi. Üreticilerin büyük emekle yetiştirip özenle hasat ettiği sebzeler, tazeliğini koruyarak pazar tezgahları, manavlar ve marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Kalitesi ve doğal lezzetiyle öne çıkan ürünler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

ÜRETİCİLERE CAN SUYU OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yönelik hayata geçirdiği destek projeleri, üreticilerin yeniden ayağa kalkmasını sağlarken, bölgedeki tarımsal üretimin de güçlenmesine katkı sunuyor. Üreticiler, verilen desteklerle hem ekonomik kayıplarını telafi ettiklerini hem de daha güçlü bir şekilde üretime devam ettiklerini belirtiyor. Tarımsal desteklerin sürmesiyle birlikte bölgede üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

MODERN SERA DESTEĞİ ÜRETİME GÜÇ KATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilere desteklerini sürdürüyor. Proje çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslim modern sera kurulumu sağlanırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde sera naylonu desteği de devam ediyor. Ayrıca kötü hava koşulları nedeniyle seraları zarar gören üreticilere yüzde 75 hibeli sera naylonu desteği de verildi.

MODERN VE DAYANIKLI SİSTEM

Toplam 512 metrekarelik alan üzerine kurulan seralar 2 bloklu, 16 metre eninde ve 32 metre boyunda inşa ediliyor. Yüksek tünel sistemine sahip modern yapılar, havalandırması uygun, bakımı kolay ve zararlılara karşı

dayanıklı şekilde tasarlandı. Demonte galvaniz profillerle kurulan seralar; kar, dolu, fırtına ve yağmura karşı dirençli. 36 ay ömürlü, UV + IR(LD) + EVA katkılı naylon örtüler ise don riskini azaltıyor, ilaçlama ihtiyacını düşürüyor.

“VERİLEN HER DESTEK ÜRETİME YANSIYOR”

İncecik Mahalle Muhtarı Fatih Bayın, hasadı yapılan ürünlerin hem kalite hem de verim açısından beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin modern sera desteği sayesinde üretime başladıklarını

anlatan Fatih Bayın, şunları kaydetti: “Şu anda sivri biber çeşitleri, patlıcan, taze fasulye ve salatalık hasadımızı yapıyoruz. Verimimiz oldukça yüksek, ürün kalitesinden de memnunuz. Bir ürün hasat edildikten sonra yerine yenisi ekiliyor. Kapalı sulama sistemi sayesinde su sıkıntısı yaşamıyoruz. Bundan dolayı tarlalarımız yıl boyunca üretimde kalıyor. Üreticiye verilen her destek üretime yansıyor. Destekler arttıkça biz de üretimimizi artırıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“TEK SERADAN YEDİ SERAYA ULAŞTIK"

Kandıra’nın İncecik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte sebze üretimi yapan Serkan Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli modern sera desteğiyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

Çaylık biber, köy biberi, demre biberi, kıl biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, domates ve taze fasulye yetiştirdiklerini belirten Memiş, hasat ettikleri ürünleri Körfez ilçe başta olmak üzere manavlara, marketlere, hale ve toptancılara ulaştırdıklarını ifade etti.

“HER SENE DAHA İYİ VERİM ALIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin genç çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli modern sera desteğinden yararlandığını belirten Memiş, “İlk başta tek seram vardı. Şu anda yedi tane seram var. Verilen desteklerle üretimimizi büyüttük.

Her sene daha iyi verim alıyoruz. Bu yıl ürünlerimiz çok güzel, verimden oldukça memnunuz” dedi. Üretimin ailece yürütülen bir emek olduğunu vurgulayan Memiş, “Babam, annem, eşim ve çocuklarımızla birlikte ekiyor, hasat ediyor ve ürünlerimizi birlikte pazarlıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler üretmeye devam etmemiz için önemli katkı sağlıyor. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MODERN SERALAR VERİMİ ARTIRDI”

İncecik Mahallesi’nde sebze üretimi yapan çiftçi Nihat Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı modern sera desteğiyle üretim koşullarının önemli ölçüde iyileştiğini belirtti. Ailesiyle birlikte seracılıkla uğraştıklarını ifade eden Memiş, seralarda ve açık alanda başta karpuz, biber, fasulye, patlıcan, domates ve salatalık olmak üzere birçok ürün yetiştirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan modern seralardan faydalandıklarını dile getiren Memiş, verilen desteklerin üretime büyük katkı sunduğunu vurgulayarak memnuniyetini ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Su imkânının sağlanmasıyla birlikte işlerinin daha kolay ve verimli hale geldiğini belirten Memiş, emeğinin karşılığını daha iyi aldıklarını söyledi. Ürettikleri ürünleri haftalık pazarlarda değerlendirdiklerini ifade eden Memiş, “Körfez ilçesinde kurulan semt pazarında satış yapıyoruz. Ürünlerimizin bir kısmını ise hale ve çevremizde talep eden vatandaşlara ulaştırıyoruz” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a

teşekkür eden Memiş, ailesiyle birlikte dışarıdan işçi çalıştırmadan üretim yaptıklarını vurgulayarak, bunun kendilerine önemli bir ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.