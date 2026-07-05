Muhtar Turgut Zafer ve mahalleli kendileriyle sohbette bulunan hal ve hatırlarını soran Vali İlhami Aktaş’a teşrifleri sebebiyle teşekkür ettiler.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve tüm geçmişlerimizin ruhuna okunan duaların ardından ikramlar takdim ettiler.
Vali İlhami Aktaş, Gebze Kargalı Mahallesi Mevlid Programına Katıldı
Vali İlhami Aktaş, Gebze Kargalı Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel Mevlid programına katıldı. Kargalı Cami’nde öğle namazına müteakip gerçekleşen mevlit progr
Muhtar Turgut Zafer ve mahalleli kendileriyle sohbette bulunan hal ve hatırlarını soran Vali İlhami Aktaş’a teşrifleri sebebiyle teşekkür ettiler.