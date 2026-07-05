Vali İlhami Aktaş, Gebze Kargalı Mahallesi Mevlid Programına Katıldı

Muhtar Turgut Zafer ve mahalleli kendileriyle sohbette bulunan hal ve hatırlarını soran Vali İlhami Aktaş’a teşrifleri sebebiyle teşekkür ettiler.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve tüm geçmişlerimizin ruhuna okunan duaların ardından ikramlar takdim ettiler.

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