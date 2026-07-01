Körfez Aqua 7’den 70’e herkesi büyüledi

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, ziyaretçilerden tam not aldı. Çevre illerden ve Kocaeli’nin farklı ilçelerinden

gelen vatandaşlar, tesisin modern yapısını, zengin canlı çeşitliliğini ve ailece keyifli vakit geçirilebilecek atmosferini övdü. Açılışa özel ücretsiz ziyaret uygulamasından duydukları memnuniyeti de dile getiren vatandaşlar, Körfez Aqua’nın kente önemli bir

değer kazandırdığını söyledi. Körfez Aqua’yı kapılarını ücretsiz olarak açtığı ilk günden itibaren toplam 189 bin 760 misafir ziyaret etti. Bu rakam, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na olan ilgiyi de ortaya koydu.

HEM EĞİTİCİ HEM KEYİFLİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Kapılarını açtığı günden bu yana yoğun ilgi gören Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, binlerce deniz canlısı ve farklı ekosistemleri bir araya getirerek ziyaretçilerine hem eğitici hem de keyifli bir deneyim

sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği Körfez Aqua, yaz döneminin yeni cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

SU ALTININ RENKLİ DÜNYASINA YOLCULUK

Yaklaşık 5 bin canlıya ve 60’ın üzerinde türe ev sahipliği yapan Körfez Aqua, ziyaretçilerine kıtalar arasında uzanan eşsiz bir su altı yolculuğu yaşatıyor. Farklı coğrafyalara ait canlıların doğal yaşam alanlarına uygun şekilde oluşturulan tematik bölümler,

hem görsel zenginliği hem de eğitici yönüyle dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar, birbirinden farklı türleri yakından inceleme fırsatı bularak unutamayacakları bir deneyim yaşıyor.

AİLELERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

İzmit Millet Bahçesi’nin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayan Körfez Aqua, ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirebildiği yeni bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Akvaryumu gezen ziyaretçiler, tesisin

modern yapısını, zengin canlı çeşitliliğini ve büyüleyici atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

“HALKA HİTAP EDEN ÖNEMLİ BİR HİZMET”

Körfez Aqua’yı gezmek için Kartepe’den geldiğini söyleyen 38 yaşındaki Ayfer Duruşan, yapılan yatırımın kent adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Gerçekten halka hitap eden çok güzel bir hizmet olmuş. Kentte

böyle bir yatırımın olması hoşumuza gitti. Açılışa özel 10 gün ücretsiz olması da Başkan Tahir Büyükakın’ın vatandaşları ne kadar düşündüğünü gösteriyor” dedi.

ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK HEYECANI DENİZ CANLILARI OLDU

Ailesiyle birlikte akvaryumu gezen 14 yaşındaki Miraç İslam Abrak, gördüğü deniz canlılarından çok etkilendiğini belirterek, “Çok beğendim. Birbirinden güzel deniz canlıları vardı. Ailemle birlikte ziyaret

ettim, umarım yeniden gelirim” dedi. Arkadaşıyla birlikte tesisi ziyaret eden 14 yaşındaki Kuzey Kerim Karsavul ise balıklara özel ilgisi olduğunu söyleyerek, “Burayı gerçekten çok beğendik. Bütün balıklar dikkatimi çekti. Böyle bir yer açıldığını annemden

öğrendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“ÇOK BEĞENDİK, YENİDEN GELECEĞİZ”

53 yaşındaki Enis Uzun ise “Akvaryumu çok beğendik. Tahir Büyükakın’ın ücretsiz ziyaret süresini bir hafta daha uzatması bizi çok memnun etti. Her çeşit balığı görme fırsatı bulduk. Daha sakin bir zamanda

uzun uzun gezmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“AKVARYUM TÜNELİNE HAYRAN KALDIK”

34 yaşındaki Kübra Taşcı, Körfez Aqua’nın çocuklar kadar yetişkinler için de keyifli bir deneyim sunduğunu belirterek, “Gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Çocuklar için farklı bir deneyim oldu

ama aslında en az onlar kadar biz de eğlendik. Çocuklar burayı çok merak ediyordu. Özellikle akvaryum tüneline hayran kaldık” dedi. Oğluyla birlikte akvaryumu gezen Serkan Cömert ise “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmet için teşekkür ediyoruz. Kocaeli’de gezilecek çok yer var ama burası gerçekten bambaşka bir dünya olmuş. Şehir dışından gelen ziyaretçileri de görmek bizi mutlu etti. Çok başarılı bir yatırım olmuş” dedi.

“BURADA DÖRT DÖRTLÜK BİR ORTAM VAR”

Arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte Körfez Aqua’yı ziyaret eden Arife Abrak, günlerini İzmit Millet Bahçesi’nde geçirdiklerini belirterek, “Arkadaşım ve çocuklarımla bugün güzel bir etkinlik olsun diye

buraya geldik. Şehrimize bu denli güzel bir şey yapılmışken değerlendirmek istedik. Sabah pikniğimizi yaptık, sonra buraya uğradık. Renkli balıkları çok severim. Arkadaşlarımla beraber çok güzel vakit geçirdik. Dört dörtlük bir ortam, her şey düşünülmüş. Bol bol fotoğraf çekildik. Ücretli olduğu zaman da geleceğiz” diye konuştu.