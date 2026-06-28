GEBZE TİCARET ODASI'NDA GELECEĞİN KADIN GİRİŞİMCİLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Yücel ve Yücel Yılmazel, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Nagehan Malkoç, Dilovası Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhuy, Gebze İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, Meslek Komite Başkanı Serdar Key, Meslek Komite Başkan Yardımcısı Cengiz Alakuş, Genel Sekreterimiz av. Arb. Çağrı Solak, Gebze Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Alev Bilgili, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Filiz Aslantaş, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Leyla Toltar ve Hatice Uludağ, meslek komite üyelerimiz ile akademisyenler, iş insanları, girişimcilerimiz ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemenin Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, girişimcilik kültürünün üniversite yıllarında güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aslantaş konuşmasında, Gebze Ticaret Odası olarak gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil; teknoloji geliştiren, katma değer üreten, istihdam oluşturan ve küresel ölçekte rekabet edebilen girişimciler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtti. Kadınların iş dünyasında, teknolojide, üretimde ve girişimcilikte daha güçlü şekilde yer almasının ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişime de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aslantaş, kadın girişimciliğini destekleyen her çalışmayı ülkenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Program kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zekâ, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, enerji, akıllı şehirler ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki projeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda, ticarileşme ve büyüme potansiyeli kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, gençlerin yeteneklerini fırsata dönüştürerek bağımsız çalışma ve istihdam olanaklarını destekleyen UNIWORK projesiyle Canan Kaplan, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Üçüncülük ödülünü, yoğun bakım süreçlerinde erken teşhis ve sürekli izlemeyi kolaylaştıran nöro-sensör tabanlı akıllı yoğun bakım kitleri geliştiren BIO5TRACKERS projesiyle Ayşe Ebrar Bayram, Nergis Peksen ve Elif Sena Polat kazandı.

İkincilik ödülünü, deniz teknolojileri alanında deniz ürünlerinde kirlenme ve tutunmayı önleyen çevre dostu kaplama çözümü geliştiren BIO-SHIELD projesiyle Elif Nur Ayhan, Feyza Nur Kuşkaya, Meltem Derya Özer, Aysima Karaas ve Melek Karakuşoğlu almaya hak kazandı.

Programın birincilik ödülü ise sağlık alanında yapay zekâ destekli hasta takip sistemi geliştiren CURAFLOW AI projesiyle Simge Çelik ve Fatmanur Aydın'a verildi.

Ayrıca Gebze Ticaret Odası, yarışmada dereceye giremeyen ancak ortaya koydukları yenilikçi iş fikirleriyle dikkat çeken üç projeyi de girişimcilik ekosistemini desteklemek ve genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla Teşvik Ödülü ile ödüllendirdi.

Bu kapsamda "İnovasyonda Emekçi Kadın" projesiyle Hatice Günışık ve Berivan Turak, "GROWING CAMPUS" projesiyle Kübra Demir ve Elif Sude Durmuş, "KULPUNAI" projesiyle ise Siuzanna Akmatalieva teşvik ödülüne layık görüldü.

Program sonunda dereceye giren ve teşvik ödülü almaya hak kazanan proje ekiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gebze Ticaret Odası, genç girişimcileri iş dünyasıyla buluşturan, teknoloji odaklı iş fikirlerini destekleyen ve kadın girişimciliğini teşvik eden projeleri hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.