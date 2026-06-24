TURGUT ÖZAL MAHALLESİ’NDEKİ PARK VE MESİRE ALANI YENİLENİYOR

Dilovası Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Turgut Özal Mahallesi’nde, Mücebel Çolakoğlu Ortaokulu yanında bulunan yaklaşık 2 dönümlük park ve mesire alanında kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, bölgenin önemli sosyal alanlarından biri olan park ve mesire alanı modern bir görünüme kavuşturularak vatandaşların hizmetine sunulacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN MODERN DÜZENLEME

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk oyun grupları yenilenirken, gençler ve yetişkinler için açık hava fitness alanları oluşturuluyor. Bunun yanı sıra vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği dinlenme alanları ve yürüyüş yolları da projede yer alıyor.

Yapılan çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte alanın daha estetik, güvenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşması hedeflenirken, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı ortaya çıkıyor.



MAHALLEYE DEĞER KATACAK

Özellikle hastane güzergâhını kullanan vatandaşlar ile mahalle sakinlerinin yoğun olarak faydalandığı bölgede gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, her yaştan vatandaşın kullanabileceği modern bir park ve mesire alanı hizmete girmiş olacak.

Çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içerisinde vakit geçirebileceği alan, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına da önemli katkılar sunacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “HEMŞEHRİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI ÖNCELİYORUZ”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçenin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Turgut Özal Mahallemizde bulunan park ve mesire alanımızı da günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin güvenle kullanabileceği modern bir yaşam alanını mahallemize kazandıracağız. Daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Dilovası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ömeroğlu, “İlçemize değer katan yatırımların hayata geçirilmesinde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Dilovası’nın her mahallesine hizmet ulaştırmaya, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Turgut Özal Mahallesi’ne kazandırılacak park ve mesire alanının, çocukların neşeyle oynadığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği ve vatandaşların doğayla iç içe nefes alabildiği örnek sosyal yaşam alanlarından biri olması hedefleniyor.