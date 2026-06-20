Kıtaların su altı dünyası Kocaeli’de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen ve şehrin yeni turizm destinasyonlarından biri olacak Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, ilk 2 gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Çocuksu bir heyecan içindeyim"

Başkan Büyükakın konuşmasının başında, şehrimiz adına çok keyifli bir programda bir araya geldiklerini belirtirken, "Yüzümde güzel bir iş yapmanın mutluluğu var ve yüreğim pır pır ediyor. Çocuksu bir heyecan içindeyim" sözleri ile heyecanını dile getirdi. Polemikten uzak sadece hizmet üretmeye odaklandıklarının altını çizen Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, Cumhuriyet Bulvarı’nın yayalaştırılması, Milli İrade Meydanı, tramvay ve İzmit Millet Bahçesi gibi dev projelerde bunu net bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

"700 milyon TL maliyete sahip"

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu hakkında bilgiler veren Başkan Büyükakın, "700 milyon TL maliyete sahip akvaryumumuz, bir kıtalar akvaryumu. Güney Amerika’dan, Asya'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan örnekler var. 2 bin 800 metrekarelik kapalı alana sahip. Piranadan köpek balığına, vatozdan aslan balığına kadar çocuklarımızın ve ailelerimizin keyifle izleyebileceği 31 teşhir akvaryumu yer alıyor. Ayrıca 9 karantina akvaryumu bulunuyor. Toplam su kapasitesi ise 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde. Elbette daha büyük bir akvaryum yapmak mümkündü ancak kaynakların verimli kullanılması açısından bunun ideal ölçekte olduğuna karar verdik. Daha küçüğü yeterli etkiyi oluşturmazdı. İşin uzmanlarıyla çalışarak optimum büyüklükte, çok özel bir proje ortaya çıkardık. Burada 60’tan fazla türün yer aldığı kapsamlı bir sergi alanı oluşturuldu" diye konuştu.

4 kişilik aile 600 ödeyecek

Başkan Büyükakın, "Bilet fiyatlarını benzer tesislerle kıyaslayarak mümkün olan en uygun seviyede belirledik. Öğrenci bileti 100 lira, tam bilet ise 300 lira. Aile bileti kapsamında anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile toplam 600 lira ödeyerek giriş yapabilecek. Normal şartlarda aynı sayıda ziyaretçinin ödeyeceği tutar daha yüksek olacaktı. Böylece ailelere önemli bir indirim sağlamış olduk. Daha kalabalık aileler için de ek indirimler uygulanacak. Her yerde olduğu gibi 0-3 yaş grubu için giriş ücretsiz olacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız da ücretsiz olarak akvaryumu ziyaret edebilecek" ifadelerini kullandı.

"Toplam 5 bin balık"

"Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nun emsallerinden ayrılan en önemli özelliği, Türkiye’nin en büyük tatlı su akvaryum tüneline sahip olmasıdır" diyen Başkan Tahir Büyükakın, "Tatlı su kategorisindeki en büyük akvaryum, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nda yer alıyor. Burada 60’ın üzerinde tür, toplam ise 5 bin balık yer alıyor. bulunuyor. Toplam 40 havuzun 9’u özel bakım havuzu, 31’i ise sergi havuzu olarak hizmet veriyor. 40'ın üzerinde tür var. Afrika’dan Avustralya’ya, Avrupa’dan farklı coğrafyalara kadar birçok bölgeden balık türleri burada sergileniyor. Ayrıca Körfez’e özel bir bölüm de bulunuyor. Burada mersin balıkları da bulunuyor. Koruma altında olan bu türler özel olarak getirilerek akvaryuma kazandırıldı. Böylece hem korunmalarına katkı sağlanacak hem de ziyaretçilere tanıtılmış olacak. Emsalleriyle kıyaslandığında oldukça ileri bir örnek ortaya çıktı. En yeni ve en modern tasarımlardan biri burada hayata geçirildi. Bu proje için bölgedeki tüm şantiyeler başka noktalara taşındı. Alanda çok özel bir tasarımla sahaflar çarşısı ve antikacılar çarşısı kurulacak. Lunaparkın arkasında hayata geçirilecek bu proje de şehrin önemli destinasyon noktalarından biri olacak" dedi.

Katılım yoğun oldu

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nun tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, milletvekilleri ilçe belediye başkanları ile siyasiler katıldı.

Kocaeli’de yaklaşık 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen akvaryum, düzenlenen programla tanıtıldı. Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Avrupa kıtalarına özgü canlı türlerini aynı çatı altında buluşturan tesiste, 60’tan fazla türden yaklaşık 5 bin balık yer alıyor. Toplam 40 havuzun bulunduğu akvaryumda 9 özel bakım havuzu ve 31 sergi havuzu bulunurken, tesis 1 milyon 300 bin litrenin üzerindeki su kapasitesiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük tatlı su akvaryum tüneline sahip olan tesiste piranadan köpek balığına, vatozdan aslan balığına kadar çok sayıda tür ziyaretçilerle buluşuyor. Çocuklar ve aileler için yeni bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan tesiste dijital deneyim alanları, tematik tasarımlar ve fotoğraf noktaları da yer alıyor. Körfez’in yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedeflenen akvaryumun, yarından itibaren vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.