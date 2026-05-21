SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Kadınlar şehitlerimizi dualarla andı

AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Şehitleri Anma ve Dua" programı, ilçe protokolü ve teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Kadınlar şehitlerimizi dualarla andı

21 Mayıs 2026 Perşembe 20:52

AK Parti Darıca Kadın Kolları, vatan savunmasında şehit düşen kahramanları unutmadı. AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan’ın koordinesindeki programa; İl Koordinatörü Duygu Uzun, İlçe Başkanı Köksal Şakar ve eşi Derya Şakar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın eşi Havva Bıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Züleyha Topal ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNİ YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ”
Şehitlerin ruhuna duaların okunduğu program sonrasında bir teşekkür mesajı yayımlayan Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan, “Vatanımızın birliği, beraberliği ve mukaddesatı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmuyor, anılarını ve emanetlerini yüreğimizde taşıyoruz.

AK Parti Darıca Kadın Kolları olarak, şehitlerimizin ruhuna ithafen düzenlediğimiz 'Şehitleri Anma ve Dua' programımızı büyük bir katılımla nihayete erdirdik. Manevi iklimini hep birlikte paylaştığımız programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, bayrağımız ve bağımsızlığımız için gözünü kırpmadan canını siper eden tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Bu halka özür borcunuz var” “Bu halka özür borcunuz var”
ÇAYIROVA BELEDİYESİ 2025 ‘de 260 MİLYON TL ZARAR ETTİ! ÇAYIROVA BELEDİYESİ 2025 ‘de 260 MİLYON TL ZARAR...
Kayalıklardaki sürüye cansiparane kurtarma Kayalıklardaki sürüye cansiparane kurtarma
TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davada sanığa tahliye Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının...
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kocaeli'de seslendi: “Biz sadece toplu sözleşme yapan sendika değiliz“ HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kocaeli'de seslendi:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Bu halka özür borcunuz var”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meclis toplantısında CHP Grubu’na yönelik, “Bizim...

Haberi Oku