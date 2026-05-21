Hado Akademi, Junior Cup'ta Türkiye Şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hado Türkiye ve Teknospor A.Ş. iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen Digifest Antalya 2026'da düzenlenen Junior Cup Turnuvası'nda şampiyon Kocaeli ekibi Hado Akademi oldu. Hado Akademi Sorumlusu Uğur Karayiğit, "Son 6 aydır bu turnuva için ekstra çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık" dedi.

Hado Akademi Sorumlusu Uğur Karayiğit, Türkiye'deki ilk akademi olduklarının altını çizerek, "3 yılı aşkın süredir Kocaeli bölgesinde 50 aktif sporcumuzla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 6 aydır bu turnuva için ekstra çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. Şu anda yolun henüz başındayız. Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve bilekliği ile QR kodlu perdeler arasında belirli bir saha ölçüsü içerisinde oynanan Hado, önümüzdeki yıllarda globalde kendinden söz ettirdiği zaman bu branşın öncüsü olduğumuz için gurur duyacağız. İlk günden bu yana bizimle yol yürüyen sporcularımıza ve ailelerine güvenleri için teşekkür ediyoruz. Hado, önümüzdeki yıllarda çok geniş kitlelere ulaşacak" dedi.

Sporcular duygularını paylaştı

Bilgisayar oyunlarıyla fiziksel olarak sporla birleştiren Hado'nun özellikle çocuklar için dijital dünyayı bilinçli ve doğru kullanmayı öğreten, onları olumsuz etkilerden uzak tutmayı hedefleyen yenilikçi bir sistem olduğunu belirten Karayiğit, "Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan modern bir spor anlayışı" şeklinde konuştu.

Sporculardan Yusuf Mirza Öztürk, "Arkadaşlarımla uzun süredir bunun için çalışıyoruz. Bir ekip olarak kazanmak çok güzel hissettirdi" dedi.

3 yıldır bu sporu yapan Berrak Yürekli, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum" diye konuştu. Mehmet Akif Öztürk ise "Hado'ya başladığım günden bu yana bu sporu yapmaktan çok keyif alıyorum. Amacım; uzun yıllar daha Hado'da kalmak ve bir gün milli takım seviyesine ulaşmak" ifadesini kullandı.





Hado'da kalkan ile kendinizi savunuyor, enerji topları ile rakiplerinizi vurmaya çalışıyorsunuz. Takımlar 3 kişiden oluşuyor ve karşılaşma 80 saniye sürüyor. En çok sayı alan takım ise maçı kazanıyor.

Digifest Antalya 2026, teknolojiyi fiziksel aktiviteyle birleştirdi. Yapay zeka simülasyonları, dijital oyun alanları ve interaktif deneyim stantlarıyla katılımcılara hibrit bir deneyim sunan Digifest'te düzenlenen Hado Junior Cup ise heyecan yaşattı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 7 takım şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonluğu Kocaeli bölgesinden Uğur Karayiğit'in çalıştırdığı "Hado Akademi" ekibi kazandı.