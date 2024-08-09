Bu proje Gebze'deki trafiği rahatlatacak

Baraçlı, "Bu proje Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük oranda azaltacak. Aynı zamanda şehrimizde toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştıracak" dedi.

Genel Sekreter Baraçlı'ya, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Büyükşehir Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti. Darıca Sahil Metro Şantiyesinden tünele girip, burada proje hakkında teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, daha sonra depo sahası ve metro vagonlarını gezdi. İncelemenin ardından Baraçlı’ya Bakanlık yetkilileri tarafından proje ile ilgili sunum yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı hızla devam eden Gebze-Darıca Metrosu ile ulaşımda yeni bir döneme girileceğini belirten Genel Sekreter Baraçlı, metro hattının tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinin 22 dakika olacağını ve günde yaklaşık 330 bin yolcuya hizmet vereceğini ifade ederek, "Bu proje Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük oranda azaltacak. Aynı zamanda şehrimizde toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştıracak ve hemşehrilerimize konforlu bir seyahat imkanı sunacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bakanlığımıza, yüklenici ve müşavir firmaların çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çift hat olarak toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak metronun Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen metrosu ile de entegrasyonu bulunacak. Projede ayrıca GoA4 sürücüsüz ve yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları da tamamlandı. Taşıma kapasitesi 1080 olan araçların hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek.

İHA