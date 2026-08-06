Başkan Büyükakın: Belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan öğrendik

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU ARITACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfusun oluşturduğu risklere karşı kentin içme suyu altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen günlük 100 bin metreküp kapasiteli “İhsaniye Barajı Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İletim Hatları”nın tanıtımı gerçekleştirildi. Dev yatırımla birlikte; Gölcük, Karamürsel ve Başiskele’nin bir bölümünün su ihtiyacına cevap verilmeye başlandı. İhsaniye Barajı’ndan gelen ve içme suyu arıtma tesisinde arıtılan su, 16 bin metre uzunluğundaki isale hattıyla yerleşim alanlarına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılıyor.

İHSANİYE’NİN SUYU ŞEBEKEYE ULAŞIYOR

Arıtma tesisine ham su sağlayan İhsaniye Barajı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edildi. Barajdan alınan su, İSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen arıtma tesisi ile yaklaşık 2 bin 800 metre uzunluğundaki tünel ve 16 bin metrelik isale hattı aracılığıyla içme suyu sistemine entegre edildi. Böylece İhsaniye Barajı’ndan sağlanan su, arıtılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı ile toplam 45 mahallede yaklaşık 110 bin abone ve 240 bin kişinin su ihtiyacına cevap verildi. Yeni sistem, başta Karamürsel ve Gölcük olmak üzere sahil hattındaki yerleşim alanları ile Başiskele’nin bir bölümüne yıllık yaklaşık 15 milyon metreküp içme suyu ulaştırıyor. Sistem, özellikle yaz aylarında artan tüketim baskısının azaltılmasında önemli rol üstlenecek.

45 MAHALLEYE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Arıtma ve isale sistemiyle Karamürsel, Gölcük ve Başiskele’nin bir bölümünde bulunan toplam 45 mahallenin içme suyu ihtiyacına katkı sağlanıyor. Çok kaynaklı su yönetimi anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, bölgenin bugünkü ihtiyacının yanı sıra gelecekteki nüfus artışı da dikkate alınarak planlandı. İhsaniye Barajı suyunun yerleşim alanlarına sağlıklı, güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen arıtma tesisi, tünel ve isale hatlarının toplam maliyeti 3 milyar 703 milyon 229 bin TL oldu. Dev altyapı yatırımıyla Kocaeli’nin içme suyu sistemine yeni ve güçlü bir kaynak kazandırıldı.

YUVACIK BARAJI’NIN YÜKÜ AZALACAK

İhsaniye Barajı’ndan alınan suyun arıtılarak şebekeye verilmesi, Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltacak. İhsaniye Barajı’nın 8,97 milyon metreküp depolama hacmi bulunuyor. Yıllık 15 milyon metreküp su temin kapasitesine sahip sisteme, 2026 yılının Aralık ayında Avcıdere’den sağlanacak yıllık 5 milyon metreküplük ilave suyun da dâhil edilmesi planlanıyor.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Gölcük, Karamürsel ve Başiskele’nin içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacak arıtma ve isale sisteminin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

“SU BİTTİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAŞAYAN OLMADI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz yıl, son 52 yılın en düşük yağış alınan yılıydı. Yüzde 34 oranında emsal yağışlara göre Kocaeli’ye düşen yağış azaldı. Bunun yanı sıra artan nüfusla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve sürecin yönetilmesi büyük bir özveri ve titiz çalışma gerektirdi. Aranızda su bitti diye kesinti yaşayan oldu mu? Kuraklıkları bize oranla daha az geçiren şehirlerde su kesintilerini gördük. Ama maalesef, ‘İSU suyu yönetemedi’ gibi haksız eleştirilere de maruz kaldık. Sadece akıllarda öyle kalsın istediler. Tamamen bu algıyla yönetme maksatlı dendi, oysa şehrin hiçbir yerinde su bittiği için su kesintisi yaşanmadı. İSU en başından beri her gün bu süreci yönetmek için dikkatli bir şekilde kuraklığın ortasında su ihtiyacını yönetti.

“ŞEBEKELERİN YÜZDE 82’Sİ YENİLENDİ”

Bunun arkasında yıllara dayalı teknik çalışmalar var. Büyük rakamlar söylediğimizde akılda kalmıyor ama şunu söyleyelim; 2000’li yılların başından beri şebekenin yüzde 82’si yenilendi. Sadece Yuvacık ile sınırlı kalmadık. Geçen yıl şehre verilen suyun yarısını Yuvacık Barajı karşıladı. O zaman şunu söylemek lazım; ‘Yuvacık olmasaydı abdest alamazdınız’ diyenlere ‘bu geri kalan yüzde 49 nereden sağlandı’ diye sormak gerekir. Demek ki bir şeyler yapılmış.

“SU İDARESİ BELEDİYECİLİĞİN KALBİNDEDİR”

‘Sapanca Gölü’nün suyunu çekiyorsunuz’ dediler. Bizim şehrimize tahsis edilen bir hak var ve hiçbir zaman bu hakkı tamamen kullanmadık. Hatta yeri geldi tersine çalıştık. Sapanca Gölü’nden aldığımız suyun yanında Namazgâh Barajı ve Denizli Göleti gibi kaynaklar oluşturuldu. Su idaresi belediyeciliğin kalbinde yer alır. Suyu yönetemezseniz bir kıymeti yok. Türkiye su bolluğu bir ülke zannedilir, su kıtlığı olan bir ülke de değildir. Türkiye su stresi yaşayan bir ülkedir, bölgemiz de su stresi altında bir bölgedir. Her sene nüfusun 50 bin büyüdüğü bir şehirde altyapıyı yönetmek şehri yönetmenin birinci meselelerinden biridir.

“7 YILDA ALINAN TEK BİR KURUŞ YOK”

‘İSU’dan su geliri elde etmiyor musunuz’ diyorlar. Sanki İSU para basıyor. Çoğu zaman Büyükşehir’den İSU’ya kaynak aktarıyoruz. İSU’dan 7 yıldır alınan tek kuruş yok. Yeter ki altyapı yapılabilsin. Bir yandan adı konmamış barajlar yapmış oluyoruz. Herkes uyurken İSU çalışıyor. Biz hizmet belediyeciliğini Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. O yüzden bir yandan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bunu unutmadık. Biz burada temel atma töreni yapmıyoruz, temel atmama töreni zaten kitabımızda yok. Buraya gelirken de yolları gördünüz, bunların hepsi gece gündüz çalışan bir aklın eseri. Şimdi bazı akıllar çıkıp ‘Projeyi Devlet Su İşleri (DSİ) yapıyor, siz havasını atıyorsunuz’ diyecekler. Büyükşehir 3,5 yılda bu barajın bedelini DSİ’ye ödeyecek. Ama bedelini ödediğimiz için son derece haklıyız. Bu kısma da şimdiden cevabımızı vermiş olalım. Karamürsel ve Gölcük ilçemize hayırlı olsun.”

ARITMA KAPASİTESİ 735 BİN METREKÜPÜ AŞTI

Kent genelinde 15 içme suyu arıtma tesisi işleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlarla günlük 495 bin metreküp olan toplam arıtma kapasitesini 735 bin 900 metreküpe yükseltti. Şehir genelindeki 705 içme suyu deposuyla toplam 483 bin 326 metreküp depolama hacmine ulaşıldı. İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin büyüyen nüfusu ve değişen iklim koşullarını dikkate alan uzun vadeli su yönetimi politikaları doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. İhsaniye Barajı ile bu kaynaktan alınan suyu şebekeye kazandıran arıtma tesisi ve bağlantı hatları, Kocaeli’nin geleceğini güvence altına alan stratejik bir altyapı sistemi olarak öne çıkıyor.