İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.’nun Karamürsel’de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Gözaltına alınan İ.O., adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Karamürsel Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. (İHA)
50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.’nun Karamürsel’de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.