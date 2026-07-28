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Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı

Başiskele’de ebeveynler ve çocuklar, kintsugi atölyesinde bir araya gelerek duygularını tanıma, birlikte vakit geçirme ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönel

Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı

28 Temmuz 2026 Salı 20:25

İki gün süren atölyede, Japon kintsugi felsefesinden ilham alan çalışmalarla katılımcılara birlikte iyileşme ve güçlenme deneyimi sunuldu.

Başiskele Belediyesi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunan çalışmalarının yanı sıra aile içi iletişimi güçlendiren etkinliklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kintsugi workshop, ebeveyn ve çocukları bir araya getirdi. Ebeveyn-çocuk odaklı gerçekleştirilen atölyede, Japon kültüründe kırılan seramiklerin onarılması ve kırıkların saklanmak yerine değerli bir parçaya dönüştürülmesi anlamına gelen kintsugi felsefesi, psikoloji ile bir araya getirildi. Katılımcılar, atölye sürecinde duygularını tanıma, kabul etme ve yaşadıkları zorluklarla baş etme üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

"Kırıldığımız yerlerden yeniden güçlenerek iyileşmenin mümkün olduğu mesajı iletildi"
Ebeveynler ve çocukların birlikte vakit geçirerek ortak deneyim yaşamalarını sağlayan atölye ile aile içi iletişimin güçlendirilmesi, duyguların daha sağlıklı ifade edilmesi ve ebeveyn-çocuk bağının desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılar, kendi kırıklıklarını yeniden ele alırken, onları daha güçlü ve güzel bir bütünün parçasına dönüştürmenin yollarını keşfetti. Atölye, duygularımızı tanımanın, kabul etmenin ve kırıldığımız yerlerden yeniden güçlenerek iyileşmenin mümkün olduğu mesajıyla ebeveyn ve çocuklara anlamlı bir deneyim sundu.

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