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Kocaeli’de iş yerini benzin dökerek yakmaya çalıştılar: 5 gözaltı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyo

Kocaeli'de iş yerini benzin dökerek yakmaya çalıştılar: 5 gözaltı

17 Temmuz 2026 Cuma 15:24

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz’da Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili harekete geçti. "Nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştiren ve faillere yardım eden 5 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul Maltepe’de saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

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