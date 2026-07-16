İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÖMEROĞLU VE YILDIRIM'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçey

BAŞKAN ÖMEROĞLU VE YILDIRIM'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

16 Temmuz 2026 Perşembe 08:42

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dilovası'nın mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kamu kurumları arasındaki uyum ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen
buluşmada, vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması adına ortak çalışma anlayışının güçlenerek devam edeceği vurgulandı.
ÖMEROĞLU: "DİLOVASI İÇİN EL ELE ÇALIŞACAĞIZ"
Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçeye atanan Kaymakam Resul Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sayın Kaymakamımızın bilgi ve tecrübesiyle Dilovası'na önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Belediye
olarak tüm kamu kurumlarımızla olduğu gibi Kaymakamlığımızla da tam bir uyum ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Ortak hedefimiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve Dilovası'nı her alanda daha ileriye taşımaktır." dedi.
KAYMAKAM ÇELİK: "DİLOVASI'NA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
Nazik ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ise, "Dilovası'na hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın huzuru için tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımızla
uyum içerisinde çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Dilovası'nı daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Ömeroğlu'na, AK Parti İlçe
Başkanımız Sayın İlhan Yıldırım'a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
ORTAK HEDEF DİLOVASI'NA HİZMET
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Buluşmada, kamu kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğinin Dilovası'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanırken, ilçeye değer katacak hizmetlerin ortak akıl ve koordinasyon içerisinde hayata geçirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ilçe Haberleri
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıra’da Güçlü Birlik Mesajı Kandıra’da Güçlü Birlik Mesajı
Kırkpınar'da Dereceye Giren Pehlivanlardan Başkan Sezer'e Ziyaret Kırkpınar'da Dereceye Giren Pehlivanlardan Başkan...
DİLOVASI BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ DİLOVASI BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI...
‘Bir Durak Bir Mutluluk’ otobüsü Darıcalı çocukların yüzünü güldürdü ‘Bir Durak Bir Mutluluk’ otobüsü Darıcalı...
Kırkpınar’ın Ardından Gözler Kandıra’ya Çevrildi Kırkpınar’ın Ardından Gözler Kandıra’ya...
1 yılda 103 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı 1 yılda 103 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kandıra’da Güçlü Birlik Mesajı
Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri Öncesi Kandıra’da Güçlü Birlik Mesajı Kırkpınar’dan...

Haberi Oku