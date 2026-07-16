BAŞKAN ÖMEROĞLU VE YILDIRIM'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dilovası'nın mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kamu kurumları arasındaki uyum ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen

buluşmada, vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması adına ortak çalışma anlayışının güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

ÖMEROĞLU: "DİLOVASI İÇİN EL ELE ÇALIŞACAĞIZ"

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçeye atanan Kaymakam Resul Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sayın Kaymakamımızın bilgi ve tecrübesiyle Dilovası'na önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Belediye

olarak tüm kamu kurumlarımızla olduğu gibi Kaymakamlığımızla da tam bir uyum ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Ortak hedefimiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve Dilovası'nı her alanda daha ileriye taşımaktır." dedi.

KAYMAKAM ÇELİK: "DİLOVASI'NA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Nazik ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ise, "Dilovası'na hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın huzuru için tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımızla

uyum içerisinde çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Dilovası'nı daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Ömeroğlu'na, AK Parti İlçe

Başkanımız Sayın İlhan Yıldırım'a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ORTAK HEDEF DİLOVASI'NA HİZMET

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Buluşmada, kamu kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğinin Dilovası'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanırken, ilçeye değer katacak hizmetlerin ortak akıl ve koordinasyon içerisinde hayata geçirilmeye devam edeceği ifade edildi.

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