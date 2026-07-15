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Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu’nda trafiğin yavaşlaması neticesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, D100 Karayolu İzmit ilçesi SEKA

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 3 yaralı

15 Temmuz 2026 Çarşamba 19:53

Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde 41 AGF 973, 34 SY 9470 ve 41 LE 715 plakalı 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 34 SY 9470 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17), E.D. (8)ve 41 AGF 973 plakalı otomobilin sürücüsü U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve karayolu ekiplerinin yolu temizlemesiyle kapanan trafik tekrardan açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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