6. Glütensiz Yaşam Turu Etkinliği Final Töreni, İlimizde Yapıldı

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) iş birliğinde ve Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gen

Farklı illerde çölyaklı bireylere ulaşarak glütensiz ürünlerden oluşan destek paketlerini çocuklara ulaştıran 9 gönüllü bisiklet sporcusunun katıldığı etkinlikte Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Nesrin Atar, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, Çölyak Dernek temsilcileri, çölyaklı bireyler ve aileleri katıldılar.

Çanakkale’den başlayarak Balıkesir, Bursa ve Yalova güzergâhlarını takip ederek Kocaeli ‘de son bulan "6. Glütensiz Yaşam Turu" etkinliği toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğin farkındalığın arttırılmasındaki gücüne değinen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, organizasyonda emeği geçenlere ve sürüş ekibinden oluşan sporcular; Tuğberk Atar, Metin Gündoğdu, Ege Türer, Mehmet Aydınlap, Sercan Özgener, Ecrin Bozkurt, Köksal Şeras, Mustafa Dursun ve Yasin Katırcı’ya oluşturdukları farkındalıktan dolayı teşekkürlerini iletti.