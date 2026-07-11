Kandıra’ya modern, güvenli ve konforlu meydan

İNSANA DOKUNAN HİZMET ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir hayatının yoğun temposunda insanların bir araya gelebildiği, dinlenebildiği, çocuklarıyla vakit geçirebildiği ve komşularıyla sohbet edebildiği kent meydanlarını, sosyal yaşamın en önemli buluşma noktaları olarak halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla Kandıra ilçesine insanların kendini huzurlu

hissedeceği, rahatça vakit geçireceği ve yaşam kalitesini artıracak Kent Meydanı kazandırıyor. Vatandaşlar, sosyal hayatın canlanacağı modern meydanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

KANDIRA KENT MEYDANI’NDA HUMMALI ÇALIŞMA

Büyükşehir ekipleri tarafından Kandıra Kent Meydanı'nda sürdürülen düzenleme kapsamında begonit döşeme, bordür imalatı, taş döşeme ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kandıra’da

vatandaşların konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçireceği modern bir kent meydanına kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

MUTLU ŞEHİR, MUTLU İNSANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “mutlu insanların yaşadığı şehirler, güçlü şehirlerdir” anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek, 7’den 70’e herkesin kendine yer bulabileceği ortak yaşam alanları oluşturmaya

devam ediyor.

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