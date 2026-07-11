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Kandıra’ya modern, güvenli ve konforlu meydan

Kandıra’ya modern, güvenli ve konforlu meydan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği ortak yaşam al

Kandıra'ya modern, güvenli ve konforlu meydan

11 Temmuz 2026 Cumartesi 13:03

İNSANA DOKUNAN HİZMET ANLAYIŞI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir hayatının yoğun temposunda insanların bir araya gelebildiği, dinlenebildiği, çocuklarıyla vakit geçirebildiği ve komşularıyla sohbet edebildiği kent meydanlarını, sosyal yaşamın en önemli buluşma noktaları olarak halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla Kandıra ilçesine insanların kendini huzurlu
hissedeceği, rahatça vakit geçireceği ve yaşam kalitesini artıracak Kent Meydanı kazandırıyor. Vatandaşlar, sosyal hayatın canlanacağı modern meydanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
KANDIRA KENT MEYDANI’NDA HUMMALI ÇALIŞMA
Büyükşehir ekipleri tarafından Kandıra Kent Meydanı'nda sürdürülen düzenleme kapsamında begonit döşeme, bordür imalatı, taş döşeme ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kandıra’da
vatandaşların konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçireceği modern bir kent meydanına kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor.
MUTLU ŞEHİR, MUTLU İNSANLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “mutlu insanların yaşadığı şehirler, güçlü şehirlerdir” anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek, 7’den 70’e herkesin kendine yer bulabileceği ortak yaşam alanları oluşturmaya
devam ediyor.

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