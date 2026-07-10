Kocaeli, 15 Temmuz ruhunu diri tutacak

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak, milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden yaşatılacak.

TEK YÜREK, TEK MİLLET, ORTAK İRADE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Milli İrade Meydanı’nda anlamlı bir anma programına ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde vatan uğruna hayatını

kaybeden şehitleri rahmetle anmak, gazilere ise minnet ve şükran duygularını ifade etmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacak.

KOCAELİ, ŞEHİTLER İÇİN AYNI SAFTA BULUŞACAK

O gece yaşanan destansı direnişin hafızalarda canlı tutulması amacıyla özenle hazırlanan program, saat 19.45’te Fevziye Camii önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ellerinde bayraklarla Milli İrade Meydanı’na yürüyecek

olan vatandaşlar, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesini yeniden ortaya koyacak. Meydanda buluşacak kalabalık, Kocaeli için 20.37’de okunacak akşam ezanı ile birlikte manevi bir atmosferde saf tutacak.

HATİM DUALARI ŞEHİTLER İÇİN YÜKSELECEK

Programın açılışının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Daha sonra Kocaeli Müftülüğü tarafından Yasin-i Şerif okunacak, hatimlerin duası edilerek 15 Temmuz şehitleri rahmet ve dualarla yâd edilecek.

Anma programı, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın anlatıcılığında sahnelenecek özel bir gösteriyle devam edecek.

15 TEMMUZ’UN RUHU SAHNEDE YENİDEN CANLANACAK

Yaklaşık 70 dakika sürecek performansta Arif Nihat Asya ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri dans gösterileriyle harmanlanarak izleyiciyle buluşacak. Gösteri, sosyal medya ve dijital dünyanın insanı yalnızlaştıran, kimliksizleştiren

etkisine dikkat çekerken, bu yozlaşmaya karşı en güçlü dayanağın ise milletin köklü tarihi, ortak hafızası ve milli değerleri olduğu mesajını etkileyici bir anlatımla aktaracak.

MİLLİ HAFIZAYI YAŞATAN GENÇLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” temalı resim, şiir, öykü, afiş, fotoğraf, slogan ve kısa film yarışmasının

ödül töreni gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek törende, her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri takdim edilecek.

00.13’DE EŞ ZAMANLI SELA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Millî Günü sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’deki tüm camilerde de saat 00:13 itibarıyla sela okunacak. Anma programı kapsamında Milli İrade Meydanı’nda da okunacak sela ile

etkinlikler son bulacak.

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