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Halk Eğitim’den Beyaz Kalpler’e tam not

Halk Eğitim’den Beyaz Kalpler’e tam not Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Kalpler E

Halk Eğitim'den Beyaz Kalpler'e tam not

10 Temmuz 2026 Cuma 10:49

Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin çalışmalarına tam not verdi.
İKRAMLARI TATTILAR, EMEKLERİ TAKDİR ETTİLER
Ziyarete; İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender ile müdür yardımcıları Yeşim Koçak, Mehmet Aydın, Ahmet Işık ve Halit Velioğlu katıldı. Heyeti, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen, Merkez
Amiri Tahir Tarım ve Birim Şefi Mine Turgut Demir karşıladı. Program kapsamında kurs merkezi ve atölyeleri gezen heyet, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Pastacılık ve Aşçılık Atölyesi öğrencileriyle bir araya gelen konuklar,
öğrencilerin hazırladığı ikramları tadarak emeklerini takdir etti.
ÖĞRENCİLER BECERİLERİNİ SERGİLEDİ
İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan Beyaz Kalpler öğrencileri, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları sunumlarla misafirlere tanıttı. İlk kez böyle bir organizasyonda
görev alan öğrenciler, sergiledikleri performans ve misafirperverlikleriyle beğeni topladı.
ÇALIŞMALAR TAM NOT ALDI
Ziyaret sırasında kurs öğretmenlerinin yürüttüğü eğitimlerin sonuçlarını yerinde inceleme fırsatı bulan Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin çalışmalarını takdir ettiklerini
ifade etti. Program sonunda yetkililer, merkezin eğitim faaliyetlerinden ve samimi ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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