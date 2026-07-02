Büyükakın kurdeleyi kesti, hayırlı işler diledi

Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortejle start alan festivalin

açılış kurdelesini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol mensupları birlikte kesti. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Büyükakın, “Alışveriş festivali Gebze’nin ticari hayatı için kıymetli bir organizasyon” dedi.

BANDO TAKIMI EŞLİĞİNDE RENKLİ KORTEJ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gebze Alışveriş Festivali, Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde gerçekleşen coşkulu kortejle start aldı. Eskiçarşı’nın girişinde başlayan yürüyüşte

vatandaşlar, Gebze Kent Meydanı’nda kurulan festival alanına davet edildi. Festivalin açılışın kurdelesini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Başkanı Alper Demir, Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Büyükşehir Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan birlikte kesti. Açılış programına esnaf ve vatandaşlar

yoğun ilgi gösterdi.

“GEBZE’NİN TİCARİ HAYATI İÇİN KIYMETLİ ORGANİZASYON”

Organizasyonu düzenleyen tüm oda başkanlarını tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu festival Gebze’nin ticari hayatı için kıymetli bir organizasyon. Bundan öncekilerde gerçekten çok önemli bir işlem hacmine ulaştı. Eskiden ‘Alın verin, ekonomiye can verin diye’ bir slogan vardı. Bu canlılığın devam etmesi lazım. Ben eski bir ekonomi hocası olarak söylüyorum. İşlerin kötüye gideceği düşündüğünde herkes şöyle bir apartta bekliyor, alışverişi durduruyor ama alışveriş durmaya başladığında her şey duruyor. Onun için alışverişin devam etmesi lazım. Bu festival bu manada da çok kıymetli. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyona imza attınız” dedi.

“BOL KAZANÇLAR DİLİYORUM”

130 esnafın Gebze Alışveriş Festivali’ne katıldığını belirterek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Her yıl değişken bir şekilde bu festivalimiz gerçekleşiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivale katılan tüm esnaf arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Böylesine güzel bir festivali düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Gebze Alışveriş Festivali’nin uzun ömürlü olmasını diliyor, esnafımıza bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

HEM TİCARETE HEM VATANDAŞA KATKI

Açılış programında konuşan Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alper Demir, “Alışveriş festivalinde bölgemize hizmet eden tüm esnaflarımız hem ticaretine hem de vatandaşlara katkı sağlamak amacıyla bir araya

geldi. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi. Açılış programında konuşan Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız ise esnafa böyle bir imkan

sağladığı için Başkan Büyükakın’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından protokol üyeleri esnaf ziyaretlerinde bulundu.

BU FESTİVALDE NE ARARSAN VAR

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonluğunda düzenlenen Gebze Alışveriş Festivali, 5 Temmuz Pazar günü saat 23.00’e kadar Gebze Kent Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu

yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivalde; giyimden ev tekstiline, tuhafiyeden züccaciyeye kadar pek çok ürün vatandaşlarla buluşacak. Çocuk oyun gruplarının kurulacağı festival alanında Gebzeli miniklere popcorn, balon, yüz boyama ve pamuk şeker ikramları

yapılacak. Ayrıca sahne akrobasi şovları ve sihirbaz gösterileri de Gebzelilerle buluşacak.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLÜR BU FESTİVALDE

130 esnafın katılımıyla kurulan Gebze Alışveriş Festivali’nde; giyim, ayakkabı, ev tekstili, züccaciye, kırtasiye ve gıda ürünleri yer alıyor. İndirimli ürünlerin satışa sunulduğu Alışveriş festivali, 5 Temmuz’a

kadar 09.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.