Çocuk Kulüpleri’ndeki minikler ‘Yaza Merhaba’ dedi

‘Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız

Geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nin çocuk

kulüplerinde, eğitim yaz aylarında da devam ediyor. Uzun bir eğitim-öğretim

döneminin ardından tatile kavuşan öğrenciler, bu kez de yaz okullarında hem

eğlenmenin, hem de öğrenmenin keyfine varıyor. Çayırova’da 8 noktada bulunan ve

9 mahallenin tamamına hizmet veren Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde yaz

okulunda eğitim alan öğrencilerin neşesi gözlerinden okunuyor.

YAZA

MERHABA ETKİNLİĞİNDE EĞLENDİLER

Pazartesi günü başlayan yaz okulu

eğitimleri kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli bir yaz

eğitimi görüyor. Bu bağlamda bugün Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Türkan

Göktürk Çocuk Kulübü ile Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Çocuk Kulübü’nde

eğitim alan öğrenciler, ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde eğlendi. Hazırlanan konseptle yaz keyfi yaşayan miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaz coşkusu Çocuk Kulüpleri'mizde

tüm neşesiyle devam ediyor” denildi.