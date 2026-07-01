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Çocuk Kulüpleri’ndeki minikler ‘Yaza Merhaba’ dedi

Çocuk Kulüpleri’ndeki minikler ‘Yaza Merhaba’ dedi Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde yaz coşkusu yaşanıyor. Çocuk Kulüpleri Yaz Okulları’nda eğitim alan minik öğrenciler, ‘Yaza Merhaba’ etkinliklerinde eğlendi.

Çocuk Kulüpleri'ndeki minikler ‘Yaza Merhaba' dedi

01 Temmuz 2026 Çarşamba 16:16

‘Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız
Geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nin çocuk
kulüplerinde, eğitim yaz aylarında da devam ediyor. Uzun bir eğitim-öğretim
döneminin ardından tatile kavuşan öğrenciler, bu kez de yaz okullarında hem
eğlenmenin, hem de öğrenmenin keyfine varıyor. Çayırova’da 8 noktada bulunan ve
9 mahallenin tamamına hizmet veren Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde yaz
okulunda eğitim alan öğrencilerin neşesi gözlerinden okunuyor.
YAZA

MERHABA ETKİNLİĞİNDE EĞLENDİLER
Pazartesi günü başlayan yaz okulu
eğitimleri kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli bir yaz
eğitimi görüyor. Bu bağlamda bugün Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Türkan
Göktürk Çocuk Kulübü ile Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Çocuk Kulübü’nde
eğitim alan öğrenciler, ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde eğlendi. Hazırlanan konseptle yaz keyfi yaşayan miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaz coşkusu Çocuk Kulüpleri'mizde
tüm neşesiyle devam ediyor” denildi.

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