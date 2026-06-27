Basın Bültenleri

BASIN DUYURUSU 27 Haziran 2026 İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine/engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Örgütün ilimizdeki güncel eğitim yapılanmasına yönelik TEM Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit...

BASIN DUYURUSU

27 Haziran 2026

İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine/engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Örgütün ilimizdeki güncel eğitim yapılanmasına yönelik TEM Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumuna ve bu kurumların illegal yönetici pozisyonundaki 15 şüpheliye yönelik 23.06.2026 Salı günü eş zamanlı operasyon yapılmış, 2 şahıs FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, TEM Şube Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlanarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tutuklanmış, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU

27 Haziran 2026

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ahlak Büro Amirliğimiz koordinesinde Fuhuş olaylarının tespiti ve Zührevi hastalıkların önlenmesi, Fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla yapılan (2 ay sureli) PROJELI ÇALIŞMA kapsamında 23.06.2026 günü saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda;

- İnsan Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin eden 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış,

- Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 Türk ve 12 Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın kurtarılmıştır.

- ⁠Yakalanan şüpheliler ile yapılan mülakatlarda ve devam eden çalışmalarda 3 şüpheli şahıs daha tespit edilmiş 24.06.2026 tarihinde yapılan operasyon ile yakalanmış ayrıca suç örgütünün elinden 3 mağdur kadın daha kurtarılmıştır.

Şüphelilere ait İkametlerde Yapılan Aramalarda;

➖ 1 adet Ruhsatsız Kuru Sıkı Tabanca,

➖ 2 Adet Ruhsatsız Yivsiz Av tüfeği ve 25 fişek,

➖ Fuhuş Amaçlı Tutulan Hesap Ajandası ve Doküman,

➖ Çok Sayıda Dijital Materyal ele geçirilmiş olup;

21 şüpheli şahıs 26.06.2026 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Sevk edilen 21 Şüpheli şahıstan 7 şüpheli Mahkemece Adli Kontrol ile serbest kalmış, 14 şüpheli şahıs Mahkemece tutuklanmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU

27 Haziran 2026

26.06.2026 günü Emniyet Müdürlüğümüzce, Gölcük ilçemizde bulunan okul ve çevreleri ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında;

- 523 şahsa GBT sorgulaması yapılmış,

- 13 araç kontrol edilmiş,

- ⁠7 umuma açık yer denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla ilimiz genelindeki uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU

27 Haziran 2026

​Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce V.İ. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada saksı içerisinde yetiştirilen 8 kök Hint keneviri ele geçirilmiş ve 1 adet kayıtsız kurusıkı tabancaya el konulmuştur.

​Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzuruna yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU

27 Haziran 2026

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde düzenlenen operasyonlar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Çalışmalar neticesinde;

???? 326 gr SENTETİK KANNABİNOİD,

???? 25 gr METAMFETAMİN,

???? 1 adet ECSTASY ele geçirilmiştir.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli şahıs adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiş, O.Ö. ve Ö.Y. isimli 2 şahıs tutuklanmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ