Hayat Kimya Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesinde

Hızlı tüketim sektörünün global oyuncusu Hayat Kimya, çalışan memnuniyeti alanındaki başarılı uygulamaları ve insan odaklı yaklaşımıyla Happy Place to Work® tarafından “Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri®” listesinde yer aldı ve “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası”nın sahibi oldu. Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, “Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, öğrenebilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunma amacıyla projelerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

Bingo, Molped, Molfix, Papia ve Familia gibi 16 güçlü markasıyla hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya, çalışan mutluluğunu ve esenliğini merkeze alan kurumları sertifikalandıran Happy Place to Work® tarafından verilen “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası”nı almaya hak kazandı ve “

Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri

®” listesinde yer aldı. İki aşamalı değerlendirmenin ilkinde çalışanların doğrudan katılımıyla çalışan bağlılığı ve deneyimi araştırması yapılırken ikinci aşamada şirketin insan kaynakları uygulamaları, deneyim yaklaşımı ve kurum kültürü ele alındı. Hayat Kimya bu değerlendirmeler sonucu çalışanlarından aldığı geri bildirimler ve insan kaynakları uygulamaları ile 80 puan alarak başarıya ulaştı.



Çalışan deneyimini sürekli iyileştiren uygulamalara odaklanılması başarıyı getirdi

Çalışan deneyimini bütünsel olarak ele alan Hayat Kimya’nın bu başarısının ardında yetenek yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim, kariyer fırsatları, işveren markası, çalışan bağlılığı, yan ve sosyal haklar gibi çalışan refahını destekleyen çok sayıda uygulamayı bütünsel olarak ele alması ve çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeye yönelik uygulamalara odaklanması bulunuyor. Bu başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp; “Hayat Kimya’da insan kaynakları yaklaşımımızın merkezinde çalışan deneyimi, gelişim ve sürdürülebilir başarı yer alıyor. Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, öğrenebilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunma amacıyla projelerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yetenek yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim programları, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme planlama süreçleri ile çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerini destekliyor, çalışan deneyimini bütünsel olarak ele alıyoruz. Çalışanlarımızdan düzenli olarak geri bildirim alıyor, bu geri bildirimleri süreçlerimizi geliştirmek ve daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmak için değerlendiriyoruz. Aldığımız bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.