Hayat Kimya Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesinde

Çalışan deneyimini sürekli iyileştiren uygulamalara odaklanılması başarıyı getirdi
Çalışan deneyimini bütünsel olarak ele alan Hayat Kimya’nın bu başarısının ardında yetenek yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim, kariyer fırsatları, işveren markası, çalışan bağlılığı, yan ve sosyal haklar gibi çalışan refahını destekleyen çok sayıda uygulamayı bütünsel olarak ele alması ve çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeye yönelik uygulamalara odaklanması bulunuyor. Bu başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp; “Hayat Kimya’da insan kaynakları yaklaşımımızın merkezinde çalışan deneyimi, gelişim ve sürdürülebilir başarı yer alıyor. Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, öğrenebilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunma amacıyla projelerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yetenek yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim programları, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme planlama süreçleri ile çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerini destekliyor, çalışan deneyimini bütünsel olarak ele alıyoruz. Çalışanlarımızdan düzenli olarak geri bildirim alıyor, bu geri bildirimleri süreçlerimizi geliştirmek ve daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmak için değerlendiriyoruz. Aldığımız bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.