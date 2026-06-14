Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ömeroğlu, Halk Meclisi buluşmalarının önümüzdeki süreçte ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceğini belirtti. Toplantıda dile getirilen talep ve önerilerin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek takip edileceği ifade edildi.
VATANDAŞ SORDU, ÖMEROĞLU TEK TEK CEVAPLADI
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Köseler Mahallesi TOKİ Konutları’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen Halk Meclisi toplantısında mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunları dinlenirken, çözüm noktasında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Köseler Mahallesi Muhtarı Önder Durmaz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Vatandaşların doğrudan söz aldığı toplantıda mahalleye ilişkin beklentiler ve ihtiyaçlar tek tek not alınırken, ilgili konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ömeroğlu, Halk Meclisi buluşmalarının önümüzdeki süreçte ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceğini belirtti. Toplantıda dile getirilen talep ve önerilerin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek takip edileceği ifade edildi.