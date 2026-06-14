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VATANDAŞ SORDU, ÖMEROĞLU TEK TEK CEVAPLADI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Köseler Mahallesi TOKİ Konutları’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen Halk Meclisi toplantısında mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunları dinlenirken, çözüm noktasında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Köseler Mahallesi Muhtarı Önder Durmaz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Vatandaşların doğrudan söz aldığı toplantıda mahalleye ilişkin beklentiler ve ihtiyaçlar tek tek not alınırken, ilgili konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

VATANDAŞ SORDU, ÖMEROĞLU TEK TEK CEVAPLADI

14 Haziran 2026 Pazar 19:53

 Toplantıya AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Köseler Mahallesi Muhtarı Önder Durmaz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Vatandaşların doğrudan söz aldığı toplantıda mahalleye ilişkin beklentiler ve ihtiyaçlar tek tek not alınırken, ilgili konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
VATANDAŞLA ORTAK AKIL BULUŞMASI
Toplantıda konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, “Bizler ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Halk Meclisi toplantılarımız, sadece taleplerin dinlendiği programlar değil, aynı zamanda hizmetlerimize yön veren önemli istişare zeminleridir. Hemşehrilerimizin görüşleri, önerileri ve eleştirileri bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü en doğru hizmet, vatandaşın beklentilerini dinleyerek yapılan hizmettir” dedi.
SORUNLAR YERİNDE DİNLENİYOR
Sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Ömeroğlu, “Makamda oturarak değil, mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilçemizin ihtiyaçlarını daha net görüyoruz. Her mahallemizin sesi olmak, her vatandaşımızın talebine kulak vermek bizim önceliğimizdir. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Dilovası'nı daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
HALK MECLİSİ BULUŞMALARI SÜRECEK
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ömeroğlu, Halk Meclisi buluşmalarının önümüzdeki süreçte ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceğini belirtti. Toplantıda dile getirilen talep ve önerilerin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek takip edileceği ifade edildi.
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