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Tüm Kocaeli omuz omuza, Milli İrade Meydanı’na

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FİFA Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarını dev ekranda Kocaelililerle buluşturacak. Futbolseverler, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de başlayacak Avustralya maçını İzmit Milli İrade Meydanı’nda izleyecek.

Tüm Kocaeli omuz omuza, Milli İrade Meydanı'na

12 Haziran 2026 Cuma 13:39

 MİLLİ HEYECAN DEV EKRANDA YAŞANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın karşılaşmalarını dev ekranda vatandaşlarla buluşturacak. Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda Ay-Yıldızlıların yaşayacağı heyecan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulacak dev ekran sayesinde Kocaelililer tarafından hep birlikte takip edilebilecek. Milli takım coşkusunu meydanlara taşıyacak organizasyon kapsamında Kocaelili futbolseverler, Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğuna ortak olacak.

 

BULUŞMA NOKTASI MİLLİ İRADE MEYDANI

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılarak 24 yıllık hasreti dindiren A Milli Futbol Takımımız D Grubu’nda mücadele edecek. Bu kapsamda millilerimiz, grup aşamasındaki ilk maçını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Avustralya ile oynayacak. İkinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar,  grubun son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’de Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Tüm maçlar Milli İrade Meydanı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı-Beyazlı renklere gönül veren vatandaşların bir araya geleceği etkinlikte hem Dünya Kupası heyecanı hem de milli birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkacak.

 

MİLLİ HEYECANA SICAK İKRAMLAR

Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza bürünecek Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelecek vatandaşlar, Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımımıza hep birlikte destek verecek. Ay-Yıldızlıların sahadaki mücadelesine ortak olacak futbolseverler, milli heyecanı binlerce kişiyle birlikte yaşayarak tribün atmosferini meydanlara taşıyacak. Bu coşkulu buluşmada vatandaşları yalnız bırakmayacak olan Büyükşehir, karşılaşmaları izlemeye gelen futbolseverlere çay ve çorba ikramında bulunacak.

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