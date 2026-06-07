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Vali Aktaş, Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Resim Sergisini Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş; Başiskele Sahili'nde Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisini ziyaret etti.

Vali Aktaş, Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Resim Sergisini Ziyaret Etti

07 Haziran 2026 Pazar 13:24

Yıl boyunca emek vererek öğrenciler tarafından hazırlanan ve sergilenen eserler hakkında Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğretmenleri Müdür Yardımcısı Gökhan Aylan, öğretmenler Yücel Feyat ve Funda Çüçen’den bilgiler alan Vali İlhami Aktaş, sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başiskele Sahilde düzenlenen Resim Sergisinde Vali İlhami Aktaş’a; Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Ulaşımpark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, AK PARTİ Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Müdür Yardımcısı Gökhan Aylan, öğretmenler Yücel Feyat ve Funda Çüçen, öğrenciler ve vatandaşlar eşlik etti.

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