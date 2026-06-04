Dünya Çevre Günü’nde “Körfeze Yeniden Bak”

89 yıllık köklü geçmişiyle hızlı tüketim, ahşap bazlı panel, liman işletmeciliği ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Hayat Holding, sürdürülebilirlik ve çevre odaklı projeleriyle toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Hayat Holding şirketlerinden Hayat Kimya ve Limaş tarafından bu sene 5. Kez yapılan kıyı temizliğine ek olarak, bu yıl Kocaeli Körfezi’ndeki biyoçeşitliliği öne çıkarmak amacıyla yeni bir projeye daha imza attı.

“Körfeze Yeniden Bak” diyerek Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş iş birliğinde Kocaeli Körfezi’nin sahip olduğu doğal yaşamı ve biyoçeşitliliği görünür kılarak bu anlamda bir farkındalık sağlamayı amaçladı.

Bu iş birliği kapsamında Alper Tüydeş, Kocaeli Körfezi’nden yolu geçen bıyıklı sumru, flamingo, elmabaş patka, gri balıkçıl, dikkuyruk gibi birbirinden farklı kuş türlerini fotoğrafladı. Tüydeş’in objektifinden bölgedeki kuş çeşitliliğini ortaya koyan fotoğraflardan oluşan sergi, Kocaeli Başiskele’de ziyarete açıldı. Serginin yanı sıra, Kocaeli Körfezi’ndeki biyoçeşitliliği yine Alper Tüydeş’in gözünden anlatan bir video film de hazırlandı. Bu çalışma ile Hayat Holding, Kocaeli Körfezi’ne dair yerleşik algıyı değiştirmeyi ve bölgenin doğal zenginliklerine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



“Körfezin biyoçeşitliliğini göstermek amacıyla bir yolculuğa çıktık”

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle açıklamada bulunan Hayat Kimya Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent; “Hayata İyi Bakarız vizyonumuz doğrultusunda, çevreye ve topluma değer katan projeler geliştirmeye; sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz. Ana üretim merkezimizin bulunduğu Kocaeli’de de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, içinde yer aldığımız coğrafyaya değer katmayı önemsiyoruz. Beş yıldır istikrarlı şekilde sürdürdüğümüz kıyı temizliği çalışmalarının yanı sıra, bu yıl sevgili Alper Tüydeş’in objektifinden Körfez’in sahip olduğu doğal zenginliği görünür kılmak ve herkesin bu değerli ekosisteme yeniden bakmasını sağlamak istedik. ‘Körfez’e Yeniden Bak’ fotoğraf sergimizle bölgenin zenginliğine dikkat çekmeyi ve çevre konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sergide yer alan fotoğrafları bölgedeki okullara armağan ederek bu farkındalığın genç nesillere de ulaşmasını amaçlıyoruz. Hayat Holding ve tüm grup şirketleri olarak çevre bilinci ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.



Limaş Stratejik Planlama ve Tesis Müdürü Kürşat Bal ise konuyla ilgili, “Hayat Holding’in liman işletmeciliğinde faaliyet gösteren şirketi Limaş olarak bu yıl 5.kez Kocaeli Körfezi’nde kıyı temizliğimizi gerçekleştirdik. Uzun zamandır sürdürdüğümüz bu çalışmalar sayesinde bugüne kadar toplamda tonlarca atık topladık. Sadece bugün 2,5 tonun üzerine çıktık. Önümüzdeki senelerde de bu kararlılığımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Fotoğraf sergimize ve kıyı temizliği etkinliğimize destek olan tüm paydaşlara, katılımlarıyla organizasyonumuzu onurlandıran Kocaeli il protokolünün önde gelen isimlerine saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Körfez’deki biyoçeşitliliği fotoğraflayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise “Kocaeli Körfezi çok kıymetli bir bölge. Özellikle kış aylarında bu bölgede oldukça yoğun bir kuş hareketliliği olduğunu biliyorduk. Son yıllarda ise hem bölgenin düzenli temizlenmesi hem de kuşların insanlarla barışmış olması gözlemciler ve fotoğrafçılar için büyük bir şans oldu. Bizler de birbirinden farklı kuş türlerini ve bölgedeki biyoçeşitliliği fotoğraflayarak insanlara gösterebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Bu sergi ve çekimler için ev sahibimiz Hayat Holding’e ve çekimlerde bizlere eşlik eden değerli kuş gözlemcilerine teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.