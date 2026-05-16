Tuzla ve Battalgazi Caddesi’nde kavşak düzenlemesi

Darıca’da Tuzla ile Battalgazi Caddesi kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı imalatları sürüyor. Proje tamamlandığında bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor.

16 Mayıs 2026 Cumartesi 16:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi’nin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme projesinde, son kat aşınma asfalt serimi dışında kalan tüm üstyapı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında bin 500 metrekarelik alanda yaya kaldırım imalatı tamamlanırken, önümüzdeki günlerde ise toplam 2 bin ton asfalt serimi yapılacak. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak alanında bulunan 2 trafo köşkü yeniden konumlandırıldı. Trafik düzenlemesine uygun şekilde deplase işlemleri gerçekleştirilirken, bu düzenlemelerle bölgedeki altyapı yeni kavşak tasarımına uyumlu hale getirildi.

19 aydınlatma direği monte edilecek
Kavşak bölgesinde projelendirilen 19 aydınlatma direğinin 9’unun montajı yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle hem gece görünürlüğü artırılacak hem de kavşağın daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak. Proje tamamlandığında kavşakta trafik akışının daha kontrollü ve hızlı olması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre Battalgazi Caddesi’nden gelen araçlar dönel ada etrafından yönlendirilecek. Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulan erken dönüş cepleri sayesinde bekleme süreleri azalacak, kavşakta trafik yoğunluğu daha dengeli dağıtılacak. Yapılan düzenleme ile hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, akıcı ve modern bir ulaşım altyapısı sağlanacak.

