1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı için ilk adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde gerçekleştireceği dev ulaşım yatırımı için yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde altyapı ve üstyapıda yaklaşık 1 milyar 459 milyon TL maliyetinde kapsamlı yol yapım ve yenileme çalışmaları hayata geçirilecek. İhalede en düşük teklif 1 milyar 358 milyon 71 bin TL ile kayıtlara geçti.

GEBZE BÖLGESİNE DEV ULAŞIM YATIRIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde hayata geçireceği dev ulaşım yatırımının yapım işi ihalesi gerçekleşti. Yol Yapım Şube Müdürü Turgay Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen ihalede projenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 459 milyon 993 bin TL olurken, ihale şartlarına yeterli uygunluk sağlayan istekliler arasında en düşük teklif 4 firma ortaklığında verildi. Bu rakam 1 milyar 358 milyon 71 bin TL olarak kayıtlara geçti.

PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİ 720 GÜN

Teklifler ilk olarak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ardından şartlara uygunluk sağlayan istekli belirlendikten sonra ihaleyi kazanan firma ilan edilecek. Tamamlanma süresi 720 takvim günü olarak belirlenen projede yer teslimi, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde gerçekleştirilecek ve akabinde çalışmalara başlanacak. Öte yandan ihale komisyonu, ihaleye katılan isteklilerden 1’inin şartlara yeterli uygunluk sağlamaması nedeniyle kalan 6 teklif üzerinden değerlendirme yapacak.

200 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Bölgedeki ulaşım altyapısının daha dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefiyle Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde hem altyapı hem de üstyapı imalatları olmak üzere 200 bin metreküp kazı, 175 bin ton plent-miks temel, 200 bin tona yakın asfalt serimi ve 50 bin metrekare parke yapımı gibi çok sayıda imalat gerçekleştirilecek. Ayrıca yağmursuyu hatları, aydınlatma sistemleri ve yol çizgileri de proje dahilinde yapılacak.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

-SYA İnşaat Kurumsal Hizmetler Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SBS Asfalt İnşaat Madencilik Nakliye Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SYA Altyapı İnşaat Anonim Şirketi, ACS İnşaat Madencilik Kimya Nakliye Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: 1 milyar 358 milyon 71 bin TL.

-ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 1 milyar 384 milyon 807 bin TL.

-MAKİNSAN Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 1 milyar 534 milyon 461 bin TL.

-YAFA Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 1 milyar 560 milyon 860 bin TL.

-Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kibsaş Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, AKH Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 1 milyar 566 milyon 541 bin TL.

-AVOS Grup İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, MESAM Yol Yapım Limited Şirketi: 1 milyar 568 milyon 524 bin TL.