Akçakoca Bey’e Vefa: Geleneksel Anma Programı 13 Mayıs’ta

Kandıra Baba Tepesi’nde, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminin önemli komutanlarından Akçakoca Bey ve silah arkadaşları için düzenlenen geleneksel anma programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilecek.

07 Mayıs 2026 Perşembe 10:56

Kandıra Belediyesi ile Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu iş birliğinde organize edilen program, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.30’da düzenlenecek.

Tarihi mirasa sahip çıkmak ve bu önemli değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında vatandaşların programa ulaşımı, Kandıra Belediyesi tarafından sağlanacak ring servisleriyle kolaylaştırılacak.


Babatepesi’nde gerçekleştirilecek program; protokol konuşmalarıyla başlayacak, ardından Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in Akçakoca Bey ve bölgenin tarihiyle ilgili anlatımıyla devam edecek. Program kapsamında Mevlid-i Şerif okunacak, öğle namazı eda edilecek ve katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, düzenlenecek anma programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kentimize adını veren, tarihimize iz bırakan büyük komutan Akçakoca Bey’i dualarla anacağımız bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizle bir arada olmaktan onur duyacağız. Akçakoca Bey’in mirasını yaşatmak bizler için önemli bir sorumluluktur. Bu tür etkinliklerle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akçakoca Bey’in anıt mezarı, Kandıra Babatepesi mevkiinde yer alırken, bölge hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli değerler arasında gösteriliyor.

Geleneksel anma programı, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine katkı sunmasının yanı sıra, bölgenin köklü tarihine sahip çıkılması açısından da büyük önem taşıyor.

