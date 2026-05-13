Başkan Büyükakın’dan Dünya Çiftçiler günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarımın geleceğin en stratejik alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

“Toprak bizim en sadık dostumuzdur. Gıda güvenliğinin milli bağımsızlık meselesine dönüştüğü bu yeniçağda, toprağa düşen her tohum geleceğimize bırakılmış bir mirastır. Bir ülkenin gerçek gücü, tankı tüfeği kadar, kendi toprağında yetiştirdiği ürünün bolluğu ve çiftçisinin dirayetiyle ölçülür.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaeli’yi tarımsal bereketin de güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün şehrimizin yalnızca yüzde 1,9’u sanayi alanı iken, yüzde 43’ü tarım arazilerinden oluşuyor. Bu topraklar bize gösteriyor ki, Kocaeli’nin mayasında alın teri, üretim ve bereket vardır.

2019’dan bu yana hayata geçirdiğimiz destek ve projelerle üreticimizin yükünü hafifletmeye, toprağın bereketini korumaya gayret ettik. 1,5 milyar TL’yi aşan destekle; mazottan gübreye, fide ve yem bitkisi desteklerinden modern sulama yatırımlarına, makine ekipman hibelerinden hayvancılık projelerine, her anlamda çiftçimizin yanında olduk.

Bugün tarım, stratejik bir dayanıklılık alanıdır. Toprağa düşen her tohum, geleceğe bırakılmış sessiz bir emanettir. Çiftçimizin alnından toprağa düşen her damla ter ise bu milletin sofralarına ulaşan bereketin en kıymetli kaynağıdır.

Büyükşehir olarak desteklerimizi gıda güvenliğinin ve milli istikbalin teminatı olarak görüyoruz. Büyükşehir’in çabası ile çiftçinin çapasını buluşturduğumuzda ortaya çıkan bereket, hepimizin ortak kazanımıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; toprağı vatan bilip emeğini berekete dönüştüren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü gönülden kutluyor, ülkemizin üretim gücüne değer katan tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum.”