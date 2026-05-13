19 Mayıs’ta gençliğin sesi Kocaeli’den yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-18-19 Mayıs tarihlerinde İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenleyeceği Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak. Türkiye’nin sevilen sanatçıları muhteşem bir atmosferde Kocaeli gençliğiyle buluşacak.

BAYRAM COŞKUSU 3 GÜN SÜRECEK

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkışının 107. yılı Kocaeli’de gençleri bir araya getirecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlayacak. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, 17-18- 19 Mayıs tarihlerinde bayram coşkusunu zirveye çıkaracak. Kutlamaların ana merkezi İzmit Milli İrade Meydanı olacak.

FESTİVAL RUHU ENFEST’TE BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler için festival havasında bir kutlama programı hazırladı. Festival lokasyonları “Milli İrade Meydanı”, “Kocaeli Üniversitesi” ve “Gebze Millet Bahçesi” olarak belirlendi. Sporla hareketin, sanatla eğlencenin, teknolojiyle geleceğin ve dijital deneyimlerle heyecanın buluştuğu dev festival EnFest; gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşatacak. Konserler, renkli atölyeler, heyecanlı spor müsabakaları, kıyasıya yarışmalar ve eğlenceli sahne etkinlikleri ile 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.

KONSERLER VE SAHNE ETKİNLİKLERİ

Büyükşehir her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Bu yıl EnFest’te müziğin sesi yükselecek, meydan enerjiyle dolacak ve gençlik 3 gün boyunca festivalin ritmini doyasıya yaşayacak. İzmit Milli İrade Meydanı Ana Sahne’de 17 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Ceza, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’de Dedublüman, 19 Mayıs Salı günü saat 21.00’de Gökhan Türkmen konser verecek.

PEDALLAR 19 MAYIS RUHU İLE ÇEVRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bisiklet turu ile taçlandıracak. EnFest kapsamında pedalların 19 Mayıs ruhu için çevrileceği bisiklet turu 19 Mayıs Salı günü saat 12.30’da Milli İrade Meydanı’ndan başlayarak Yahya Kaptan, Doğu Kışla, Zincirli Kuyu, Kocaeli Devlet Hastanesi istikameti yönünde devam edecek ve tekrar Milli İrade Meydanı’nda sona erecek. Şehir turuna bisiklet kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, Akademi Lise öğrencileri, Herkes İçin Spor katılımcıları ve 7’den 70’e tüm vatandaşlar katılım sağlayacak.

ENFEST’İN EN HAREKETLİ YARIŞMASI

En Sportif Fest kapsamında 4x4 futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi, dart ve e-spor (ödüllü FC26 turnuvası) branşlarında düzenlenen EnFest Spor Oyunları’nda gençler arasındaki rekabet Umuttepe Kampüsü’nde start aldı. Üniversite kategorisinde bin 237, lise kategorisinde 356, kulüpler kategorisinde 270, Herkes İçin Spor kategorisinde 390 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 253 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Karşılaşmalarda büyük final coşkusu 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak. Turnuvada ilk üçe girmeyi başaran sporcular hediye çeki ile ödüllendirilecek.

ATÖLYELER ETKİNLİKLERE RENK KATACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri Milli İrade Meydanı’nda kumda Türk Kahvesi, VR Grafiti, yüz taşı, Hint Kınası ve renkli saç atölyeleri kurarak etkinliklere renk katacak. Gençler atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştirirken Kılavuz İzcilik Kamp Alanı’nda ise doğal hayatı eğlenerek deneyimleyecek ve ayı yemeği ile izci simidi yapma imkânı bulacak. Ayrıca sanal gerçeklik deneyim alanı, 360 Video Booth, RC iş makineleri oyunu, Slotcar, Karaoke ve Bungee Jumping gibi etkinliklerle gençler unutulmaz anlar yaşayacak.