EĞİTİM:
Başkan Kocaman: "Gençler en önemli değerlerimiz"

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Böylesine özel ve güzel bir ilçede yaşamanın, bu toprakların bir parçası olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Siz gençler, bu güzelliği geleceğe taşıyacak olan en önemli değerlerimizsiniz" dedi.

27 Nisan 2026 Pazartesi 17:45

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kartepe'nin doğasıyla, turizmiyle ve gelişen vizyonuyla güzel bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Böylesine özel ve güzel bir ilçede yaşamanın, bu toprakların bir parçası olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Siz gençler, bu güzelliği geleceğe taşıyacak olan en önemli değerlerimizsiniz" dedi. 

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Kocaman, meslek seçiminin sadece bir iş olmadığını, gelecek tercihi olduğunu belirtti. Kocaman, gençlere mesleklerini sırf popüler olduğu için değil ruhlarına hitap ettiği için seçmeleri gerektiğini vurgularken; hangi işi yaparlarsa yapsınlar o alanın en iyisi olmak için çok çalışmaları ve vicdanlarını her zaman pusula yapmaları gerektiğini ifade etti. Avukatlığın kendisine adaleti, belediye başkanlığının ise hizmet etmeyi öğrettiğini söyleyen Başkan Kocaman, etik değerlere bağlı kalmanın önemine dikkat çekti. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim Kurumlarına Ziyaret Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim Kurumlarına...
Büyükşehir’in sosyal hizmet modeli akademiye taşındı Büyükşehir’in sosyal hizmet modeli akademiye...
Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim Parkı’nda buluştu Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim...
Kartepe’ye Ücretsiz Etüt Merkezi Geliyor Kartepe’ye Ücretsiz Etüt Merkezi Geliyor
Büyükşehir, gençlere tarih bilinci aşılıyor Büyükşehir, gençlere tarih bilinci aşılıyor
KOBİTEM’in yangın eğitimi ile hastaneler güvende KOBİTEM’in yangın eğitimi ile hastaneler güvende
Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim...
Bir dizi ziyaret ve açılış programları sebebiyle Darıca ilçemizde bulunan Vali İlhami Aktaş, eğitim...

Haberi Oku