Kocaeli'de çiftçinin yüzünü güldüren destekler rakamlara yansıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen tarımsal destek programlarının verileri paylaşıldı. Açıklamaya göre, 2019 yılından 2026 Şubat ayına kadar geçen 7 yıllık süreçte tarım ve hayvancılık alanında 95 ayrı proje hayata geçirildi.

En büyük pay gübre, mazot ve yem bitkisine

Tarımsal destek programında üreticilerin en temel maliyet kalemleri olan gübre ve mazot destekleri öne çıktı. Bu kapsamda 7 yılda 10 bin 250 çiftçiye 203 milyon lira değerinde gübre, 16 bin 500 çiftçiye ise 208 milyon lira değerinde toplam 7,6 milyon litre mazot desteği sağlandı. Hayvancılığın sürdürülebilirliği için uygulanan yem bitkisi tohumu desteği kapsamında ise 7 bin 500 çiftçiye 295 milyon lira maliyetle 9 bin 950 ton tohum dağıtıldı.

Bu yıl uygulanan yüzde 50 hibeli "Zirai Gübre Destek Projesi" ile 10 ilçe ve 277 mahalledeki 5 bin çiftçiye yaklaşık 48 milyon lira maliyetle 1850 ton gübre temin edilerek, 74 bin dekar meyve, sebze ve fındık bahçesi destek kapsamına alındı. Sadece Kartepe ilçesinde yürütülen projelerden ise 2 bin 500 çiftçi 53 milyon liralık destekten faydalandı.

Tıbbi aromatik bitkiler ve seracılık

Açıklamada, katma değeri yüksek üretimi artırmak amacıyla uygulanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında 700 dekar alana 5,5 milyon fide dikildiği ve 80,5 milyon lira destek sağlanan projeden geçen yıl 176 ton ürün elde edildiği aktarıldı.

Seracılığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ise 68,5 milyon liralık kaynakla 207 sera kurulurken, 1400 üreticiye sera naylonu desteği verildi. Hayvancılık alanında da 310 üreticiye 76 bin tavuk, 343 çiftçiye damızlık koç, 18 işletmeye damızlık manda, arıcılara da ekipman ve şeker desteği sunuldu.





Tarımsal sulama altyapısına yönelik üç etap halinde gerçekleştirilen iletim hattı, hidrant yapıları, terfi merkezleri ve su depoları inşası için de 525 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtildi.

Kocaeli'de tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla 2019-2026 yılları arasında hayata geçirilen 95 proje kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 455 milyon lira destek verildiği bildirildi.