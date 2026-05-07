Kocaeli Sanayi Odası’na “Düşük Karbon Kahramanı” Ödülü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ana desteğinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 11. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO), “Sanayinin Sürdürülebilir Performans Liderleri” kategorisinde, Sürdürülebilir Performans Ödülleri çalışmasıyla “2026 Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.

4-5 Mayıs 2026 tarihlerinde karbon nötr, yüksek paydaş katılımıyla, “Karbonsuzlaşma, Karbon Piyasası ve İklim Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirilen zirvede; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası bir araya geldi. Zirvede kapsamında, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sağlayan kurumlar ödüllendirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından takdim edilen ödülü, KSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜNE KATKI

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödülün Oda’nın sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarını taçlandırdığını belirtti. KSO olarak sürdürülebilirlik kültürünün sanayide yaygınlaşması adına uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu yıl 19’uncusunu düzenleyecekleri Sürdürülebilir Performans Ödül programının önemli bir platform haline geldiğini kaydetti. Yılın üçüncü çeyreğinde yeni dönem başvurularının alınacağını ve programa https://www.ksosurdurulebilirlik.org/ adresi üzerinden başvurulabileceğini söyledi.

KAPSAMLI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, sürdürülebilirliği merkeze alan program kapsamında firmaların; finansal performanslarının yanı sıra dış ticaret, operasyonel verimlilik, ESG, insan kaynakları ve istihdam, dijitalleşme ile Ar-Ge ve inovasyon başlıklarında değerlendirildiğini belirtti. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının; sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi süreçlerine doğrudan temas edildiğini ifade eden Zeytinoğlu, sürdürülebilirlik başlığı altında oluşturulan 3 ana kriter ve 38 soruluk yapı ile firmaların sürdürülebilirlik performanslarının ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale getirildiğini söyledi.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Firmalara özel hazırlanan yaklaşık 100 sayfalık geri bildirim raporlarıyla karbon azaltımına yönelik somut aksiyon alanlarının ortaya konulduğunu belirten Zeytinoğlu, programın sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konusunda sanayi kuruluşları, çalışanlar ve değer zinciri içerisinde yer alan yaklaşık 3 bin kişilik ekosistemde önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki ödül programlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Zeytinoğlu, Sürdürülebilir Performans Ödülleri yanında, Türkiye’nin ilk ve en köklü çevre ödülleri organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni de bu yıl 32’nci kez düzenleyeceklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde; düşük karbonlu üretim ve dijitalleşme başlıklarının gündemlerinde daha fazla olacağını ifade eden Zeytinoğlu, “Kocaeli sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde hem ülkemize hem de dünyaya örnek olacağına inanıyoruz” dedi.