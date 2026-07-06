1 yılda 103 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Çayırovalıların, atıklarını getirerek puanlar kazandığı ve bunların karşılığında hediyeler aldıkları Atığın Sıfır Noktası, 1 yılda yaklaşık 103 ton atığı geri dönüştürdü.

Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin 1 yıl önce hizmete açtığı ‘Atığın Sıfır Noktası’ 1 yılda geri dönüşüme tonlarca katkı sağladı. Akse Kapalı Semt Pazarı

karşısında geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hizmete açılan ve aradan geçen 1 yıllık süreçte, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunan Çayırovalıları, onlarca hediye ile buluşturan Atığın Sıfır Noktası, 1 yıllık süreçte farklı türlerde toplamda

yaklaşık 103 ton atığı geri dönüştürdü. Buna göre 1 yıllık süreçte Atığın Sıfır Noktası’nda, 576 kilogram atık pil, 2 bin 54 kilogram bitkisel yağ, 22 bin 419 kilogram cam atığı, 2 bin 936 kilogram elektronik atık, 44 bin 317 kilogram kağıt/karton atığı, Bin 767 kilogram karışık ambalaj, 2 bin 691 kilogram metal atık ve 26 bin 192 kilogram plastik atık geri dönüştürüldü. Bu sayede 1 yıllık

süreçte toplamda yaklaşık 103 ton atık geri dönüşüm sürecine dahil oldu.

1 YILDA ONLARCA HEDİYE

Çayırovalıların getirdikleri atıkların

cinsine ve kilosuna göre puan topladıkları ve elde edilen puanlarla hediye

kazandıkları Atığın Sıfır Noktası, 1 yılda onlarca hediyeyi de ilçe sakinleriyle buluşturdu. Buna göre Atığın Sıfır Noktası’nda 1 yılda, 5 adet

tablet, 20 adet kamp sandalyesi, 2 adet yetişkin akıllı saat, 10 adet powerbank, 15 adet bardak termos, 30 adet çelik çay termosu, 3 adet Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı forması, 30 adet basketbol topu, 26 adet futbol topu, 24 adet voleybol topu, 18 adet satranç takımı, 12 adet 3 kilogram bulaşık tableti ve 46 adet yemek fişi Çayırovalılara hediye edildi. Çayırova Belediyesi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, Atığın Sıfır Noktası’ uygulamasının geri dönüşüme katkı sunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceği belirtildi.