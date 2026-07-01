Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ve iş dünyasının sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği "İş Hayatında Kalp Sağlığı" söyleşisinde, Dünya’nın önde gelen kalp ve damar cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez'i ağırladı.

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; iş insanları, oda üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören söyleşide, modern iş yaşamının kalp sağlığı üzerindeki etkileri, korunma yolları ve

sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

ASLANTAŞ: "ÜYELERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNE KATKI SUNMAYI DA GÖREV BİLİYORUZ"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, iş dünyasının yalnızca ekonomik başarıya değil, insan sağlığını önceleyen bir bakış açısına da ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yoğun çalışma temposu, stres, zaman baskısı ve hareketsiz yaşamın iş hayatının kaçınılmaz gerçekleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Aslantaş, sağlığın korunmasının hem bireysel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üretim, yatırım ve büyüme hedefleri elbette büyük önem taşıyor. Ancak bütün bunların temelinde sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum yer alıyor. Sağlığını kaybeden bir insanın sahip olduğu hiçbir başarının anlamı kalmıyor. İş hayatında verimliliğin, sürdürülebilir

başarının ve güçlü ekonominin en önemli unsurlarından biri, çalışanların ve iş insanlarının sağlığını koruyabilmesidir."

Gebze Ticaret Odası olarak yalnızca ticareti geliştiren bir kurum olmayı değil, üyelerinin yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal sorumluluk odaklı projeler üretmeyi de önemsediklerini belirten Başkan Aslantaş, eğitimlerden seminerlere, girişimcilik programlarından

toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda üyelere yönelik faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Programın konuğu olan Prof. Dr. Bingür Sönmez ise sunumunda; kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri, iş yaşamında stres yönetimi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, uyku düzeni ve erken teşhisin önemi hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Katılımcılarla güncel bilimsel verileri paylaşan Prof. Dr. Sönmez, kalp sağlığının korunmasında yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekerken, özellikle yoğun iş temposuna sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

SORULAR YANITLANDI

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın son bölümünde soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. İş insanları ve davetliler, kalp sağlığına ilişkin merak ettikleri konuları Prof. Dr. Bingür Sönmez'e doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

Samimi ve interaktif bir atmosferde gerçekleşen söyleşi, Prof. Dr. Bingür Sönmez'in katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Program sonunda Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, değerli katkıları ve paylaştığı bilgi ve deneyimler dolayısıyla Prof. Dr. Bingür Sönmez'e teşekkür etti. Günün anısına hazırlanan hediye, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak tarafından Prof. Dr. Bingür Sönmez'e takdim edildi.