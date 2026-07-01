Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan Namık Kemal Caddesi’ndeydi

Esnafın Görüşleri Dinlendi
Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Arapçeşme Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar, esnafın beklentileri ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Büyükgöz, vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat
çekerek, yerel yönetim anlayışında istişarenin öncelikli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Namık Kemal Caddesi'nde Yoğun İlgi
Namık Kemal Caddesi boyunca devam eden programda esnafa hayırlı ve bereketli
kazançlar dileyen heyet, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Ziyaretten
memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, sorunların yerinde
dinlenmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı.