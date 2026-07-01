Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan Namık Kemal Caddesi’ndeydi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. Bölgedeki ticari hareketliliği yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Arapçeşme Mahalle...

Esnafın Görüşleri Dinlendi

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Arapçeşme Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar, esnafın beklentileri ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Büyükgöz, vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat

çekerek, yerel yönetim anlayışında istişarenin öncelikli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Namık Kemal Caddesi'nde Yoğun İlgi

Namık Kemal Caddesi boyunca devam eden programda esnafa hayırlı ve bereketli

kazançlar dileyen heyet, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Ziyaretten

memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, sorunların yerinde

dinlenmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı.