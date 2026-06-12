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BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN MİLLİ MAÇA DAVET: HAYDİ DİLOVASI, TEK YÜREK OLALIM

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile karşı karşıya geleceği mücadeleyi vatandaşlarla birlikte izlemek üzere tüm Dilovalıları Adnan Kahveci Parkı’na davet etti.

BAŞKAN ÖMEROĞLU'NDAN MİLLİ MAÇA DAVET: HAYDİ DİLOVASI, TEK YÜREK OLALIM

12 Haziran 2026 Cuma 13:41

 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00’de oynanacak karşılaşma, Dilovası Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Parkı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Milli heyecanın hep birlikte yaşanacağı organizasyonda vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibimize tek yürek olarak destek verecek.
MİLLİ HEYECAN DİLOVASI’NDA YAŞANACAK
Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenecek dev ekran etkinliğiyle futbolseverler, milli takımın önemli mücadelesini açık havada, coşkulu bir atmosferde takip etme fırsatı bulacak. Türk bayraklarıyla donatılacak alanda vatandaşlar hem milli heyecanı yaşayacak hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek.
BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN DAVET
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, tüm vatandaşları milli takımın yanında olmaya davet ederek, “A Milli Takımımızın Avustralya karşısında vereceği mücadelede hep birlikte tek yürek olacağız. Bu heyecanı hemşehrilerimizle aynı ortamda paylaşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte Adnan Kahveci Parkı’na bekliyoruz. Gelin, ay-yıldızlı ekibimize Dilovası’ndan güçlü bir destek verelim.” ifadelerini kullandı.
BU ŞEHİR HEPİMİZİN
Dilovası Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeye devam ederken, milli maç heyecanını da ortak bir buluşmaya dönüştürüyor. Adnan Kahveci Parkı’nda gerçekleşecek dev ekran etkinliğinde Dilovalılar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Türkiye’nin başarısı için tek ses olacak.
A Milli Takımımızın Avustralya karşısındaki mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Adnan Kahveci Parkı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenebilecek. Dilovası, bu büyük heyecanda yine tek yürek olacak.
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