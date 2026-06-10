OYAK Çimento’dan Marmara Denizi’ne Sürdürülebilir Gelecek Yatırımı: “Yaşamın İzinde: Deniz Yuvaları Projesi” Darıca Sahili’nde Büyüyor

Bilimsel Veriler İlham Verdi: Müsilaj Riskine Karşı Tam Koruma



Projenin ilk fazında Gebze Eskihisar (2024) ve Gölcük Ulaşlı (2025) sahillerine yerleştirilen 100’er adetlik yapay resif bloklarında değerlendirme sonuçları, Marmara Denizi ekosisteminde ölçülebilir düzeyde bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu. SCUBA dalışları ve düzenli su örneklemeleriyle yapılan bilimsel incelemelerde; resif alanındaki çözünmüş oksijen seviyesinin 8 mg/L civarında sağlıklı bir şekilde seyrettiği, klorofil-a değerlerinin fitoplankton aktivitesini en ideal düzeyde desteklediği ve bölgede hiçbir müsilaj (deniz salyası) oluşumuna rastlanmadığı tescillendi.

“Sadece Sektöre Değil, Geleceğe Öncülük Etmeyi Hedefliyoruz”



Törende projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Alternatif Kaynaklar ve Çevre Direktörü M. Galip Tekiner şunları dile getirdi: "İlk yıl çıktılarından aldığımız olumlu bilimsel verilerle, bugün Yapay Resif Projemizin kapsamını daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, TAGEM, SUMAE ve Kocaeli Üniversitemiz ile yürüttüğümüz bu çok ortaklı çalışma; endüstrinin çevre vizyonuyla nasıl bütünleşebileceğinin en güzel örneklerinden biri. Üretim süreçlerimizde karbon emisyonunu azaltırken, denizlerimizin altındaki yaşamı da yenilikçi yeşil ürünlerimizle korumaya ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeye devam edeceğiz."

CIMPOR / OYAK Çimento Hakkında:

Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyükhedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en eski ve köklü çimento markası CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki varlığını daha da genişletme yönündeki önemli adımlarından biriydi. 2024 ise CIMPOR ve OYAK Çimento için Türkiye çimento sektörüne 2,15 milyar USD yatırım yapan küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

OYAK Çimento, küresel vizyonu ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileri doğrultusunda çevre projelerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlatılan yapay resif hamlesi, geniş katılımlı bir törenle ikinci aşamasına taşındı. “Yaşamın İzinde: Deniz Yuvaları Projesi” kapsamında, OYAK Çimento’nun özel teknolojisiyle üretilen 100 adet yeni yapay resif bloğu Darıca açıklarında denize indirilerek yeni bir habitat alanı oluşturuldu. Aynı törende, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında yetiştirilen ve markalanan 6 bin adet çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı yavrusu da körfez sularına bırakıldı.