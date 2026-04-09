Kayalıklardaki sürüye cansiparane kurtarma

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani hayvandan ürkerek sarp kayalıklara tırmanan ve mahsur kalan 16 keçi ile oğlak, itfaiye ekiplerinin zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 3 saatlik nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 18.00 sıralarında Sarıhocalar köyü kırsalında sürüsünü otlatan çoban, yabani bir hayvanın yaklaşmasıyla zor anlar yaşadı. Yırtıcı hayvandan ürkerek etrafa kaçışan sürüdeki 16 keçi ve oğlak, korkuyla tırmandıkları sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların kendi imkanlarıyla inemediğini gören çobanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Kaygan zemine rağmen metrelerce halatla indiler



Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan tehlikeli arazide adeta cansiparane kurtarma çalışması başlattı. Metrelerce yükseklikteki kayalıklara özel halat sistemleri kurarak inen itfaiye erleri, zorlu hava ve fiziki şartlara rağmen titiz bir operasyon yürüttü. Ekiplerin zorlu arazi şartlarıyla mücadelesi yaklaşık 3 saat sürdü. Başarıyla tamamlanan operasyon sonucunda, kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi ve oğlak burunları dahi kanamadan kurtarılarak sahibine sağ salim teslim edildi.