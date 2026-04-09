Kayalıklardaki sürüye cansiparane kurtarma

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani hayvandan ürkerek sarp kayalıklara tırmanan ve mahsur kalan 16 keçi ile oğlak, itfaiye ekiplerinin zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 3 saatlik nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

09 Nisan 2026 Perşembe 20:11

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 18.00 sıralarında Sarıhocalar köyü kırsalında sürüsünü otlatan çoban, yabani bir hayvanın yaklaşmasıyla zor anlar yaşadı. Yırtıcı hayvandan ürkerek etrafa kaçışan sürüdeki 16 keçi ve oğlak, korkuyla tırmandıkları sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların kendi imkanlarıyla inemediğini gören çobanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 
  
Kaygan zemine rağmen metrelerce halatla indiler
 
Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan tehlikeli arazide adeta cansiparane kurtarma çalışması başlattı. Metrelerce yükseklikteki kayalıklara özel halat sistemleri kurarak inen itfaiye erleri, zorlu hava ve fiziki şartlara rağmen titiz bir operasyon yürüttü. Ekiplerin zorlu arazi şartlarıyla mücadelesi yaklaşık 3 saat sürdü. Başarıyla tamamlanan operasyon sonucunda, kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi ve oğlak burunları dahi kanamadan kurtarılarak sahibine sağ salim teslim edildi. 
   
Başkan Büyükakın'dan itfaiyeye tebrik 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başarılı kurtarma operasyonunun ardından sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Ekipleri kutlayan Büyükakın paylaşımında, "İtfaiye ekiplerimize gelen ihbar üzerine mahsur kalan keçi ve oğlaklar için hemen harekete geçtik. Engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen titiz ve özverili operasyon sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Teşekkürler arkadaşlar" ifadelerine yer verdi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davada sanığa tahliye Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının...
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kocaeli'de seslendi: “Biz sadece toplu sözleşme yapan sendika değiliz“ HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kocaeli'de seslendi:...
Aydın Ünlü’den Vali Aktaş’a Ziyaret Aydın Ünlü’den Vali Aktaş’a Ziyaret
AK Parti iftarında 3 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açtı AK Parti iftarında 3 bin kişi aynı sofrada oruçlarını...
Bakan Kacır’dan Büyükşehir’e ziyaret Bakan Kacır’dan Büyükşehir’e ziyaret
TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında LPG tankeri ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı...

Haberi Oku