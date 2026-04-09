Kayalıklardaki sürüye cansiparane kurtarma

Kaygan zemine rağmen metrelerce halatla indiler
Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan tehlikeli arazide adeta cansiparane kurtarma çalışması başlattı. Metrelerce yükseklikteki kayalıklara özel halat sistemleri kurarak inen itfaiye erleri, zorlu hava ve fiziki şartlara rağmen titiz bir operasyon yürüttü. Ekiplerin zorlu arazi şartlarıyla mücadelesi yaklaşık 3 saat sürdü. Başarıyla tamamlanan operasyon sonucunda, kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi ve oğlak burunları dahi kanamadan kurtarılarak sahibine sağ salim teslim edildi.
Başkan Büyükakın'dan itfaiyeye tebrik
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başarılı kurtarma operasyonunun ardından sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Ekipleri kutlayan Büyükakın paylaşımında, "İtfaiye ekiplerimize gelen ihbar üzerine mahsur kalan keçi ve oğlaklar için hemen harekete geçtik. Engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen titiz ve özverili operasyon sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Teşekkürler arkadaşlar" ifadelerine yer verdi.