Geleneksel bayramlaşma coşkusu

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 43. Kent Bayramlaşması, Kurban Bayramı arefesinde kent protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde organize edilen program, Kongre Merkezi'nde yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlaştığı programda, birlik, beraberlik ve barış mesajları ön plana çıktı.

"Savaşların ve katliamların sona ermesini temenni ediyoruz"

Vali İlhami Aktaş ise Ramazan Bayramı'ndaki coşkunun Kurban Bayramı'nda da sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar adası olduğuna dikkati çekti. Aktaş, bayramların tüm dünyada huzur içinde kutlanması temennisinde bulunarak, "Kutladığımız bu bayramların, başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyada ağız tadıyla kutlanmasını, savaşların ve katliamların sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Milletimizdeki bu birlik ve beraberlik duygusu devam ettiği müddetçe inşallah biz bu bayramları, şehitlerimizin kanıyla sulanan, gazilerimizin emekleriyle aldığımız bu topraklarda ilelebet kutlarız" diye konuştu.

Programa Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere, vali yardımcıları, kaymakamlar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm İslam aleminin ve vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Rabbim huzur, sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde çok sayıda bayram görmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. İşte gerçek mutluluk bu. 'Mutlu şehir' derken söylemeye çalıştığımız şey buydu. Aslında devlet millet için var, belediye halk için var. Onların yüzünün gülmesi, mutluluğu ve huzur içinde bayramlar kutlaması için var" dedi.