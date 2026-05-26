Kocaeli’de 9 plaja “Mavi Bayrak” gururu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan Kocaeli’nin 9 plajı bu yıl da “Mavi Bayrak” unvanını korudu. Buna göre Karamürsel’de 2, Kandıra ise 7 plaj, temiz deniz suyu ve çevre standartlarıyla bir kez daha büyük gurur yaşattı.

26 Mayıs 2026 Salı 14:32

 KOCAELİ’NİN PLAJLARINA GEÇER NOT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki plajlar bir kez daha “Mavi Bayrak” ödülüyle tescillendi. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda 9 plaj; çevre standartları, su kalitesi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterleri başarıyla geçerek “Mavi Bayrak” unvanını korudu. Özellikle yaz sezonunda bölgenin en çok tercih edilen sahilleri bu ödülle bir kez daha kalitesini tescilledi.

 

GÜVENLİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI YÜZME ALANLARI

Karamürsel’in Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan; Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Kadınlar Plajı, 2026 yaz sezonunda da vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunacak.

