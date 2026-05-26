BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN KURBAN BAYRAMI MESAJI

“Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlendiği mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, gönüllere dokunmanın ve manevi değerlerimizi yeniden hatırlamanın en özel zamanlarıdır.

26 Mayıs 2026 Salı 14:29

 Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Özellikle Filistin’de, Gazze’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm, savaş ve gözyaşı altında bayrama ulaşmaya çalışan kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Dualarımız; mazlum coğrafyalarda akan kanın durması, çocukların yetim kalmadığı, annelerin gözyaşı dökmediği bir dünyanın tesis edilmesi içindir.

Bu mübarek günlerin; insanlığın vicdanını yeniden harekete geçirmesine, kardeşlik hukukunun güçlenmesine ve barış ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Kurban Bayramı’nın başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyor, tüm Gebzeli hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

