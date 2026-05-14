banner1307
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Selçuk İnan: "Saha içi bizim namusumuz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor ile saha dışında kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını ancak saha içinde mücadeleden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Selçuk İnan:

14 Mayıs 2026 Perşembe 14:17

 Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son hafta oynanacak maçların hepsinin zorlu ve sıralamayı değiştirecek maçlar olduğunu belirten İnan, "Oynadığımız son maçların neredeyse hepsi çok zorlu maçlar ve sıralamayı değiştirecek maçlar oldu. Antalyaspor da bu maçlardan biri olacak ki son dönemlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu, Antalyaspor ile saha dışındaki olan kardeşliğimiz. Kulüpler dışarıda sadece Antalyaspor ile değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı ki ben hayatımda hep öyle baktım ama saha içi, orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz; ne derseniz deyin. Orada bundan önceki rakiplerimizle nasıl korakor mücadele ettiysek öyle bir mücadele olacak. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ondan sonra da bir tatile çıkacağız" şeklinde konuştu.  
 
  "Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz" 
  Saha dışındaki dostlukların saha içindeki mücadeleye engel olmayacağını vurgulayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Burada oyuncular, sahada oynayan oyuncular, biz teknik direktörler; bütün rakip teknik direktörlerle çok yakın ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız var. Hepimiz kardeş gibiyiz. Taraftarların birbirlerini sevmesi bir şeyi ifade etmiyor, bu zaten olması gereken bir şey ama saha içi, orası futbolcuların alanı, bizim alanımız. O yüzden bu söylemleri hayatım boyunca tasvip etmedim, dolayısıyla da yok sayıyorum böyle bir söylemi. Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz. Çünkü ahlakımız bu, işimiz bu, namusumuz bu. Bu çok öyle kolay ağza alınacak şeyler değil. Biz çıkıp mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz" diye konuştu. 
  Öte yandan antrenmanı ziyaret eden lise öğrencileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, Teknik Direktör Selçuk İnan’a çiçek takdim ederek, Antalyaspor maçı öncesinde takıma başarı dileklerinde bulundu. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir keşfetti, ilk maçında şampiyon oldu Büyükşehir keşfetti, ilk maçında şampiyon oldu
Kağıtspor’dan er meydanına ve pistlere uzanan başarı hikayesi Kağıtspor’dan er meydanına ve pistlere uzanan...
Güreş Camiasından Başkan Büyükgöz’e Ziyaret Güreş Camiasından Başkan Büyükgöz’e Ziyaret
Çayırova’nın genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonası’na gidiyor! Çayırova’nın genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonası’na...
Kağıtspor, Türkiye’de sporun yüz akı oldu Kağıtspor, Türkiye’de sporun yüz akı oldu
“Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak” “Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir keşfetti, ilk maçında şampiyon...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Ücretsiz Spor Okulları” meyvelerini veriyor. Büyükşehir’in...

Haberi Oku