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GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ

GEBZE TİCARET ODASI 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNÜ GEBZE MEYDANIN DA ANACAK

GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ

09 Ağustos 2024 Cuma 19:50



  GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ İLE ANMA ETKİNLİĞİNE  İKTAV KÜTÜPHANEMİZDEKİ  ARŞİVLERLE KATKI SUNACAĞIZ
    İKTAV KÜTÜPHANESİ DEPREM ARŞİVİ
https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q
  DEOREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ
https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0

GTO YENİ GENEL SEKRETERİ ALI RIZA AYDEMİR  İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZİ  ZİYARET EDEREK ARŞİVLERİMİZİ İNCELEDİ 

Gebze yüksek teknoloji  enstitüsü  basın daire başkanlığı yıllarından tanıdığım Ali Rıza Aydemir ile  ziyaret  sırasında GYT den GTÜ ye bir çok hatırayı konuşup Rektör  merhum Prof dr  Ahmet Ayhan   ile deprem şehidi milletvekili Alaettiin Kurt un GYT için yaptığı çslışmaları konuştuk
 Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından GTO Genel sekreterliği  görevine başlayan sn Ali Rıza Aydemir e GTO genel sekreterl görevinde üstün başarılar diliyor  nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum
https://www.facebook.com/share/p/1Sq9Vd4pkth1vKsw/?mibextid=WC7FNe 
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