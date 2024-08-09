GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ









GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ İLE ANMA ETKİNLİĞİNE İKTAV KÜTÜPHANEMİZDEKİ ARŞİVLERLE KATKI SUNACAĞIZ

İKTAV KÜTÜPHANESİ DEPREM ARŞİVİ

https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q

DEOREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ

https://www.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0





GTO YENİ GENEL SEKRETERİ ALI RIZA AYDEMİR İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARET EDEREK ARŞİVLERİMİZİ İNCELEDİ





Gebze yüksek teknoloji enstitüsü basın daire başkanlığı yıllarından tanıdığım Ali Rıza Aydemir ile ziyaret sırasında GYT den GTÜ ye bir çok hatırayı konuşup Rektör merhum Prof dr Ahmet Ayhan ile deprem şehidi milletvekili Alaettiin Kurt un GYT için yaptığı çslışmaları konuştuk

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından GTO Genel sekreterliği görevine başlayan sn Ali Rıza Aydemir e GTO genel sekreterl görevinde üstün başarılar diliyor nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum