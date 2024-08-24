Kartepe Teleferikte katlı otopark yükseliyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kartepe teleferiğine gelen vatandaşların araçlarını rahat şekilde park edebileceği ve bölgedeki araç park yoğunluğunun önüne geçecek olan katlı otoparkta inşa çalışması devam ediyor. Proje kapsamında yapı, dört bloktan oluşmakta ve iki numaralı bloğun yapımı tamamlandı. İnşasına devam edilen üç numaralı bloğun eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanırken tüm yapının kaba inşaat imalatının kasım ayında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar dahilinde binanın mekanik ve elektrik tesisatının imalatına başlandı. Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı otopark inşa ediliyor. 3 yaya asansörünün bulunacağı otopark, 365 günde inşa edilecek. Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak.

İHA